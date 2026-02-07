Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon Boots

Бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала идеальный зимний образ, соединив белоснежную шубу из экомеха и массивные Moon Boots.
Главный элемент образа - шуба из экомеха
Основой аутфита стала объемная шуба из экомеха молочного оттенка. Фактура с удлиненным ворсом под ламу создает эффект легкости и воздушности, напоминая облако на фоне зимнего пейзажа.
Выбор именно экоматериалов подчеркивает осознанный подход к моде - тренд, активно набирающий популярность в последние сезоны.
Укороченный фасон шубы позволяет продемонстрировать стройность фигуры, а светлый тон освежает образ, делая его дорогим на вид даже в серые зимние дни.
Moon Boots
Чтобы сбалансировать объемный верх, Светлана выбрала культовые Moon Boots. Эти массивные луноходы давно перестали быть исключительно горнолыжной обувью и превратились в must-have в гардеробе городских модниц.
Белый цвет Moon Boots плавно продолжает линию total white look, визуально вытягивая силуэт и создавая гармоничную пропорцию.
Акценты от Christian Dior
Детали играют ключевую роль в создании статусного образа.
Светлана дополнила свой лук аксессуарами от модного дома Christian Dior: шарф и шапка-бини с фирменным логотипом добавляют графического акцента, а контрастные полоски на аксессуарах разбавляют монохромность и делают образ более динамичным.
Сияние и фитнес-эстетика
Особого внимания заслуживает сочетание разных стилей. Под шубой виднеется сияющий серебристый топ, который добавляет нотку гламура, и облегающие белые леггинсы, подчеркивающие идеальные пропорции фигуры Светланы.
Это смелый микс спортивного шика и вечернего блеска, который легко повторить для урбанистического зимнего образа.
Светлана Готочкина демонстрирует, как модно выглядеть зимой, не жертвуя комфортом.
Новый выход Светланы Готочкиной - яркий пример того, как зимний гардероб может быть не только теплым, но и изящным. С помощью правильно подобранных пропорций, брендовых аксессуаров и ярких акцентов даже повседневная прогулка становится настоящим модным перформансом.
Белый total look, массивная обувь и экомех показывают, что зима 2026 года может быть теплой, стильной и невероятно элегантной.
