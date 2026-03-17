Легенда моды Джон Гальяно разработает коллекцию для Zara: детали нового сотрудничества

После двухлетнего перерыва Джон Гальяно снова возвращается к активной работе в fashion-индустрии. Легендарный дизайнер подписал с Zara двухлетнее творческое соглашение, в рамках которого будет переосмысливать архивы бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vogue .

Что известно о новом сотрудничестве

Испанский ритейлер Zara привлек Джона Гальяно к новому масштабному проекту.

Дизайнер будет работать с архивами бренда и создавать на их основе сезонные коллекции. Первая из них должна появиться в магазинах уже в сентябре.

Сам Гальяно подтвердил, что уже работает с архивными вещами Zara и фактически "переписывает" их по-новому.

По его словам, идея этого партнерства родилась после знакомства с Мартой Ортегой Перес - главой Inditex, материнской компании Zara, и дочерью основателя группы Амансио Ортеги.

Их общение началось через культурные проекты фонда Marta Ortega Pérez Foundation.

Джон Гальяно (фото: Getty Images)

Это сотрудничество станет особенным еще и потому, что продлится не один сезон, а два года.

Для Zara это одна из самых длительных и амбициозных дизайнерских коллабораций такого уровня.

Ранее бренд уже работал с Нарсисо Родригесом, Стефано Пилати и другими известными именами, но формат с Гальяно гораздо масштабнее.

Почему это важно для Гальяно

Новая сделка фактически знаменует возвращение Джона Гальяно в большую моду после паузы, которая длилась со времени его ухода из Maison Margiela в 2024 году.

Тогда его последний показ Artisanal для бренда стал одним из самых громких и обсуждаемых событий в мире моды.

До Margiela дизайнер много лет возглавлял Christian Dior, где работал с 1997 по 2011 год.

В январе этого года Гальяно также появился на дебютном haute couture-показе Джонатана Андерсона для Dior, что еще больше подогрело интерес к его возможному возвращению.

Сам дизайнер рассказал, что последние два года стали для него временем переосмысления.

Он дистанцировался от привычного ритма fashion-индустрии, много времени проводил в музеях и на природе и пытался снова почувствовать интуицию, не привязанную к постоянному давлению индустрии.

При этом с января он уже тайно работает в ателье под Парижем над новыми вещами.

Пока деталей о будущей линейке немного, однако Гальяно уже дал понять, что новые вещи будут построены на игре формы и пропорций и не будут укладываться в привычные рамки сезонности или гендера.

Для него это еще и творческий эксперимент - не просто новая работа, а способ показать моду более широкой аудитории через огромную платформу Zara.

Дизайнер также отметил, что его привлекает именно идея переосмысления уже существующего материала.

Он называет такой подход позитивным и устойчивым с творческой точки зрения, что особенно важно для него сейчас.

Первая коллекция Джона Гальяно для Zara будет представлена в сентябре 2026 года.

Таким образом для дизайнера начинается новый этап карьеры, который он сам уже называет потенциально одним из самых интересных в своей жизни.