Бывшая Тищенко в объемной шубе: комфортный и стильный зимний "лук"

Какой "лук" выбрала Барановская

Монохромная база и вертикальные линии

Основой образа стал белый трикотажный костюм, который состоит из облегающих брюк и свитера с высоким воротником. Создание единого цветового блока позволяет визуально вытянуть силуэт, что является классическим приемом использования вертикальных линий в стиле.

Такое решение делает фигуру стройнее и подчеркивает пропорции, даже если низкий контраст между верхом и низом создает эффект единого полотна.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Обувь

Алла выбрала массивные белые мунбуты, которые идеально сочетаются по цвету с костюмом.

Отметим, что обувь в тон одежды или брюк визуально удлиняет ноги, не разрывая линию контрастными переходами. Такой прием особенно актуален для зимних образов, где обувь часто выглядит громоздкой.

Барановская показала трендовую обувь на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Объемная шуба

Главным акцентом в "луке" стала объемная рыжая шуба. Крупные элементы одежды обычно утяжеляют силуэт, однако монохромная база под низом балансирует массивность меха.

Благодаря этому образ выглядит гармонично и пропорционально, а сочетание белого и рыжего цветов добавляет тепла и контраста, не нарушая целостности силуэта.

Барановская показала, как носить шубу из экомеха (фото: instagram.com/allabonya)

Высокая горловина и акценты

Свитер с высокой горловиной дополнен белым шарфом, что подчеркивает шею и делает образ завершенным. Хотя высокий воротник может визуально укорачивать шею, светлый цвет и легкость фактуры помогают избежать эффекта массивности.

Отдельного внимания заслуживают солнцезащитные очки в массивной оправе, которые создают акцент в портретной зоне и привлекают внимание к лицу, усиливая ощущение стиля и статусности.

Бывшая Тищенко показала тренды зимы2026 (фото: instagram.com/allabonya)

Как повторить этот образ

Чтобы воссоздать зимний лук Аллы Барановской: