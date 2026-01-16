Бывшая Тищенко в объемной шубе: комфортный и стильный зимний "лук"

Бывшая жена Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская продемонстрировала, как совместить комфорт и стиль в заснеженных горах. Белый трикотажный костюм, массивные мунбуты и объемная рыжая шуба создают гармоничный и утонченный зимний образ.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Монохромная база и вертикальные линии
Основой образа стал белый трикотажный костюм, который состоит из облегающих брюк и свитера с высоким воротником. Создание единого цветового блока позволяет визуально вытянуть силуэт, что является классическим приемом использования вертикальных линий в стиле.
Такое решение делает фигуру стройнее и подчеркивает пропорции, даже если низкий контраст между верхом и низом создает эффект единого полотна.
Обувь
Алла выбрала массивные белые мунбуты, которые идеально сочетаются по цвету с костюмом.
Отметим, что обувь в тон одежды или брюк визуально удлиняет ноги, не разрывая линию контрастными переходами. Такой прием особенно актуален для зимних образов, где обувь часто выглядит громоздкой.
Объемная шуба
Главным акцентом в "луке" стала объемная рыжая шуба. Крупные элементы одежды обычно утяжеляют силуэт, однако монохромная база под низом балансирует массивность меха.
Благодаря этому образ выглядит гармонично и пропорционально, а сочетание белого и рыжего цветов добавляет тепла и контраста, не нарушая целостности силуэта.
Высокая горловина и акценты
Свитер с высокой горловиной дополнен белым шарфом, что подчеркивает шею и делает образ завершенным. Хотя высокий воротник может визуально укорачивать шею, светлый цвет и легкость фактуры помогают избежать эффекта массивности.
Отдельного внимания заслуживают солнцезащитные очки в массивной оправе, которые создают акцент в портретной зоне и привлекают внимание к лицу, усиливая ощущение стиля и статусности.
Чтобы воссоздать зимний лук Аллы Барановской:
Вас также может заинтересовать