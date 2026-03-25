ЕС назвал потребность Украины в ракетах против баллистики: речь идет о тысячах

По словам Кубилюса, в прошлом году Украина подверглась около 2 тыс. ракетных ударов, из которых около 900 были баллистическими.

"Россиянам удалось улучшить характеристики своей баллистики, эти ракеты теперь могут менять траекторию, что означает, что меры противодействия стали менее эффективными, о чем нам рассказали сами украинцы", - отметил он.

Еврокомиссар пояснил, что из-за этого для уничтожения одной баллистической ракеты может понадобиться больше чем один перехватчик.

"В связи с этим украинцам нужно около 2000 антибаллистических ракет в год", - подчеркнул еврокомиссар.

Он также напомнил заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе нужно увеличить производство средств противовоздушной обороны на 400%.

По убеждению Кубилюса, система ПВО должна быть многослойной и включать не только классические средства перехвата, но и дроны-перехватчики.

"Это большая задача, и промышленность реагирует и увеличивает производство", - подчеркнул он.

Еврокомиссар добавил, что ЕС серьезно относится к этой проблеме и рассчитывает на результат уже в ближайшее время.