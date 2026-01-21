Андре Тан вспомнил модные тренды 2016: чокеры, шляпы и космические принты

В соцсетях уже несколько недель распространяется флешмоб с архивными фото с 2016 года. Дизайнер Андре Тан вспомнил культовые тренды того времени: чокеры, шляпы, космические принты и другие вещи, которые определяли стиль целой генерации.
Какие вещи остались символами моды 2016 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.
Шляпы и круглые очки
"Тогда был бешеный хайп на шляпы", - отмечает Тан.
Особенно эффектно они смотрелись в сочетании с круглыми очками и темно-бордовой помадой.
К такому образу добавляли черные скинни джинсы - и готовый "лук", который мгновенно привлекал внимание. Эта комбинация стала своеобразным символом городской моды того периода.
Клетчатая рубашка
Еще один тренд 2016 года - клетчатые рубашки. По словам Андре Тана, красно-черная рубашка не просто одежда, а "голос поколения".
Ее носили годами, комбинируя с джинсами, шортами или даже под кожаные куртки. Этот элемент гардероба тогда определял стиль не меньше, чем аксессуары или обувь.
Чокеры
Аксессуары того времени были минималистичными. Чокер - черная лента на шею - стал обязательным элементом любого образа.
"Мы не заморачивались с украшениями: чокер = черная лента, просто и везде", - объясняет дизайнер.
Космос повсюду
Принты с космической тематикой захватили гардеробы молодежи. Vans с космическим принтом, лосины, свитшоты, даже чехлы для телефонов - все хотели иметь этот "космический вайб".
По словам Тана, космическая тема появилась еще в 2014 году, но именно в 2016 она приобрела массовость и оставалась популярной дольше, чем любые другие тренды.
Высокая посадка и кроп-топы
Низкая посадка джинсов в 2016 считалась максимальным антитрендом. Напротив, высокая талия и кроп-топы были обязательными для любого модного образа.
Короткие шорты с необработанным краем, длинные свитера и футболки - все это формировало характерный силуэт того времени.
Бренды, которые носили все
Комплекты Calvin Klein, футболки Levi's, кожаные рюкзаки - это вещи среднего сегмента, которые тогда считались мечтой.
По словам Андре Тана, именно эти бренды определяли базовый стиль молодежи и стали обязательными для фотозон и социальных сетей.
Вещи, без которых 2016 не 2016
По мнению дизайнера, были предметы, которые однозначно ассоциируются с 2016 годом:
"Без этого всего 2016 просто не существовал", - подытоживает Андре Тан.
