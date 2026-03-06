Андре Тан про обувь на весну, которая изменит ваш стиль и прослужит несколько сезонов

Тренды обуви на весну 2026

Слингбэки и ботильоны: элегантность в новом формате

Туфли на каблуке остаются популярными, но с интересными обновлениями. Слингбэки с тонким ремешком или ботильоны в этом сезоне на пике моды. Они подчеркивают стройность ноги и добавляют образу утонченной элегантности.

По словам дизайнера, такие модели идеально подходят для весенних выходов в город, офисных луков или праздничных образов, создавая баланс между классикой и современным дизайном.

Андре Тан о модной обуви на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Лоферы с квадратным носком: универсальный выбор на каждый день

Лоферы остаются фаворитом модниц. Особенно актуальны модели на плоской подошве с квадратным носком, которые легко сочетаются с классическими костюмами, брюками чинос или более расслабленными комплектами на каждый день.

Андре Тан подчеркивает, что такие лоферы не только удобны, но и добавляют образу стильной завершенности, а благодаря минималистичному дизайну они остаются универсальным элементом гардероба.

Андре Тан о модной обуви на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замшевые мокасины: легкость и изящество

В 2026 году особое внимание стоит уделять замшевым мокасинам на платформе. Они добавляют образу легкости и утонченности, при этом оставаясь комфортными для ежедневного ношения.

Мокасины хорошо сочетаются с джинсами, юбками или даже платьями, создавая стильный и практичный весенний look. Дизайнер советует экспериментировать с цветами и текстурами замши, чтобы сделать образ более живым и современным.

Андре Тан о модной обуви на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кеды: ретро и "изношенные" модели

Особый тренд весны 2026 года - ретро-кеды и модели с эффектом потертости. Такая обувь выглядит свежо и непринужденно, добавляет образу легкости и динамики. Ретро-кэды универсальны: они подойдут для прогулок, путешествий и даже для сочетания с более офисными луками, если выбрать минималистичные модели.

Андре Тан отмечает, что немного "изношенный" вид кед в этом сезоне не только допустим, но и желателен, ведь добавляет образу характера и стиля.

Андре Тан о модной обуви на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Совет дизайнера

По словам Андре Тана, весенняя обувь 2026 года должна быть не только красивой, но и функциональной. Главная тенденция - сочетание элегантности и комфорта, а также смелость в выборе цвета и текстур.

Даже классические модели, такие как лоферы или слингбэки, можно обновить с помощью деталей, платформ или нестандартных материалов. Весна этого года - время экспериментов и создания собственного уникального стиля через обувь.