Андре Тан о трендах весны: как носить корсеты и кожу, чтобы выглядеть как кинозвезда

14:30 12.03.2026 Чт
2 мин
Узнайте секреты, чтобы весенний гардероб делал вас самой стильной
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Эксперт
Андре Тан о трендах весны 2026 (коллаж: РБК-Украина)

Известный дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2026, вдохновленные фильмом "Грозовой перевал". Корсеты, кожа и кружево помогут создать стиль "как в кино", даже в повседневной жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

От платьев-комбинаций до жакетов: 8 трендов весны 2026, которые сделают вас стильными

Корсеты

Первым главным трендом дизайнер называет корсеты. Однотонные, бархатные, джинсовые или цветные - этот элемент становится обязательным в гардеробе тех, кто хочет подчеркнуть фигуру и выглядеть стильно.

"Даже простой образ с корсетом делает его в разы интереснее. В моих коллекциях уже четвертый сезон корсеты на пике популярности и всегда в хитах продаж. Ты покупаешь корсет, сочетаешь с джинсами - и выглядишь молодо, стильно и женственно одновременно", - объясняет Тан.

Кружево

Второй тренд весны - кружево, но не просто нежное, а с элементом драматичности и готического стиля. Черное или белое кружево легко вписать в повседневный образ, добавляя нотку романтики и сексуальности.

"Это очень женственно и трендово. Кружево способно превратить даже базовый лук в нечто особенное", - подчеркивает дизайнер.

Кожа и насыщенные цвета

Не менее актуальным в новом сезоне остаются изделия из кожи. По словам Тана, каждый драматический и таинственный образ нуждается в этом материале.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на цвета: насыщенный красный, черный и глубокий зеленый выглядят очень эффектно и помогают создать кинематографический образ даже в повседневной жизни.

Многослойность и прозрачность

Еще один ключевой тренд - многослойность и прозрачность. Этот стиль уже был популярен в прошлом сезоне, однако весной 2026 года его можно совершенствовать, добавляя легкую прозрачность и комбинируя различные текстуры.

"Это позволяет играть с образом, создавать интересные сочетания и оставаться модными и современными", - говорит Тан.

По словам дизайнера, главный совет для тех, кто хочет выглядеть как кинозвезда, - не бояться экспериментов и сочетать классические элементы с новыми трендами. Стильный образ весной 2026 года - это не просто одежда, а способ подчеркнуть характер, индивидуальность и уверенность.

Андре Тан рассказал, как носить трендовые вещи весны 2026 года

Стильные советы Тана для девушек с пышным бюстом.

