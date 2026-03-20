Андре Тан назвал весенние тренды для девушек plus size, которые скроют лишнее

Тренды весны 2026 года

Асимметрия: элегантность в каждой детали

Первый тренд, на который стоит обратить внимание, - это платья с асимметрией. По словам Тана, такой крой не только добавляет образу элегантности, но и вытягивает фигуру, создавая визуальный эффект легкости.

Асимметричные платья отлично сочетаются как с грубыми ботинками или ботильонами, так и с классическими туфлями или лоферами. Дополнить образ можно пальто или кожаной курткой, и готовый стильный "лук" обеспечен.

Укороченное пальто: мастхэв весны

Второй тренд этого сезона - укороченное пальто. Оно идеально подходит для сочетания с брюками, джинсами или юбками.

Если вы не любите объемные куртки, дизайнер рекомендует обратить внимание именно на это пальто. А модель с большим капюшоном становится безоговорочным хитом сезона.

Экокожа: структура и стиль

Еще один тренд - юбки и брюки из экокожи. Они добавляют образу структуры, "вытягивают" фигуру и отлично заменяют привычные джинсы.

Такие модели легко комбинировать как с грубыми ботинками, так и с ботильонами, создавая разные настроения образа - от повседневного до более эффектного.

Кюлоты возвращаются

И наконец, кюлоты - брюки, которые возвращаются в моду этой весной. Они особенно подходят для девушек с типом фигуры "яблоко" или "перевернутый треугольник".

Кюлоты легко комбинировать с лоферами или ботильонами, и в результате получается легкий, женственный образ, который при этом остается современным и удобным.

В этом сезоне в моде приглушенные пастельные тона, естественные оттенки и контрастные детали. Экокожа, структурированные пальто и легкие ткани не только стильно выглядят, но и помогают создать комфортный и уверенный образ для любой фигуры.