"Золотой" матч УПЛ и репетиция финала Кубка: главные интриги 23-го тура, расписание и трансляции

Заочный спор за "бронзу"

Тур стартует в пятницу в 13:00 в Кропивницком, где главный аутсайдер сезона - "Полтава" примет житомирское "Полесье". В этот же день, в 18:00 на "Арене Львов" местный "Рух" проведет поединок с ковалевским "Колосом".

Три матча состоятся в субботу, 11 апреля. В 13:00 львовские "Карпаты" дома сыграют с "Александрией".

В 15:30 в Житомире харьковский "Металлист 1925" померяется силами со столичным "Динамо". Это будет важный поединок для киевлян в битве за бронзовые награды, которую они сейчас ведут с "Полесьем". Кроме того, встречу называют репетицией кубкового финала, поскольку харьковский и киевский клубы - единственные представители УПЛ, оставшиеся в турнире. Они являются фаворитами предстоящих полуфинальных матчей и очень вероятно, разыграют между собой трофей.

Закроет субботнюю программу матч в Ровно, где "Верес" в 18:00 встретится" с другим представителем столицы - "Оболонью".

Битва лидеров - на десерт

Две игры состоятся в воскресенье, 12 апреля. В 13:00 "Кудривка" в номинально домашней игре в Ровно примет криворожский "Кривбасс". А в 15:30 на киевской арене имени Валерия Лобановского луганская "Заря" сыграет с "Эпицентром" из Каменец-Подольского.

А главный поединок тура - между лидерами ЛНЗ и "Шахтером" пройдет в понедельник, 13 апреля в 13:00 в Черкассах. В первом круге команда Виталия Пономарева шокировала гранда из Донецка, одолев его на выезде (4:1). Именно после того матча черкасская команда заявила о себе, как претендента на "золото". От результата грядущей игры во многом будет зависеть судьба чемпионства в текущем сезоне.

Важно отметить, что "горняки" проведут матч на фоне усталости после тяжелого поединка Лиги конференций с нидерландским АЗ, и переезда из польского Кракова в Черкассы. А сразу после матча внутреннего чемпионата - отправятся на ответную игру в Алкмаар.

Перечень матчей 23-го тура УПЛ:

Пятница, 10 апреля

13:00. "Полтава" - "Полесье"

18:00. "Рух" - "Колос"

Суббота, 11 апреля

13:00. "Карпаты" - "Александрия"

15:30. "Металлист 1925" - "Динамо"

18:00. "Верес" - "Оболонь"

Воскресенье, 12 апреля

13:00. "Кудривка" - "Кривбасс"

15:30. "Заря" - "Эпицентр"

Понедельник, 13 апреля

13:00. ЛНЗ - "Шахтер"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.