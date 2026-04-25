Главная » Развлечения » Спорт

Уничтожил апперкотами: украинец Новицкий эффектно нокаутировал американца в Калифорнии

10:38 25.04.2026 Сб
Соперник едва держался на ногах, но украинец не собирался останавливаться
Екатерина Урсатий
Уничтожил апперкотами: украинец Новицкий эффектно нокаутировал американца в Калифорнии Андрей Новицкий (фото: Ukrainian Boxing Federation)

Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий одержал яркую победу над опытным американцем Александером Флоресом. Одесский тяжеловес не только сохранил статус непобежденного, но и отстоял свой титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Читайте также: "Я буду делать то, что хочу": Усик ошеломил заявлением о выборе соперника

Досрочная остановка в четвертом раунде

Противостояние в Калифорнии завершилось убедительным триумфом украинца. Новицкий (16-0, 12 КО) полностью доминировал в ринге против Александера Флореса (21-5-1, 19 KO).

Развязка наступила в четвертой трехминутке: после серии мощных апперкотов от Андрея его оппонент оказался на канвасе.

Несмотря на то, что Флорес сумел подняться после первого нокдауна, украинец мгновенно развил успех.

Второе падение американца стало решающим - рефери принял решение прекратить бой, зафиксировав технический нокаут.

Защита пояса и возвращение после травмы

Этот успех позволил Новицкому защитить звание чемпиона по версии WBC International.

Этот пояс он завоевал еще в июле 2024 года, когда в стартовом раунде победил Кита Майеса.

Выход в ринг против Флореса стал для одессита первым поединком после длительной паузы.

Напомним, из-за повреждения боксер был вынужден отменить ожидаемую встречу с Владиславом Сиренко, которая должна была состояться летом 2025 года в рамках большого вечера бокса Усик - Дюбуа 2.

Статистика и перспективы одессита

Андрей Новицкий продолжает свое беспроигрышное шествие в профессионалах, которое длится с февраля 2023 года. Сейчас его актив насчитывает:

  • 16 побед в 16 поединках
  • 12 нокаутов (75% успешности)
  • Статус действующего обладателя титула WBC International

Предыдущий свой бой Андрей провел в мае прошлого года, так же досрочно разобравшись с Дэвидом Зегаррой уже в первом раунде.

Победа над Флоресом подтверждает амбиции украинца на дальнейшее продвижение в мировых рейтингах супертяжелого дивизиона.

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

