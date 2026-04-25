Знищив аперкотами: українець Новицький ефектно нокаутував американця у Каліфорнії

Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький здобув яскраву перемогу над досвідченим американцем Александером Флоресом. Одеський важковаговик не лише зберіг статус непереможеного, а й відстояв свій титул.

Дострокова зупинка в четвертому раунді

Протистояння в Каліфорнії завершилося переконливим тріумфом українця. Новицький (16-0, 12 КО) повністю домінував у ринзі проти Александера Флореса (21-5-1, 19 KO).

Розв'язка настала у четвертій трихвилинці: після серії потужних аперкотів від Андрія його опонент опинився на канвасі.

Попри те, що Флорес зумів підвестися після першого нокдауну, українець миттєво розвинув успіх.

Друге падіння американця стало вирішальним - рефері прийняв рішення припинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.

The undefeated Ukrainian heavyweight Andrii Novytskyi (16–0) stopped Alexander Flores (21–6–1) in the fourth round to win the WBC International title in Long Beach, California.



Захист поясу та повернення після травми

Цей успіх дозволив Новицькому захистити звання чемпіона за версією WBC International.

Цей пояс він виборов ще в липні 2024 року, коли у стартовому раунді переміг Кіта Маєса.

Вихід у ринг проти Флореса став для одесита першим поєдинком після тривалої паузи.

Нагадаємо, через пошкодження боксер був змушений скасувати очікувану зустріч із Владиславом Сіренком, яка мала відбутися влітку 2025 року в рамках великого вечора боксу Усик - Дюбуа 2.

Статистика та перспективи одесита

Андрій Новицький продовжує свою безпрограшну ходу у професіоналах, яка триває з лютого 2023 року. Наразі його актив налічує:

16 перемог у 16 поєдинках

у 16 поєдинках 12 нокаутів (75% успішності)

(75% успішності) Статус чинного володаря титулу WBC International

Попередній свій бій Андрій провів у травні минулого року, так само достроково розібравшись із Девідом Зегаррою вже у першому раунді.

Перемога над Флоресом підтверджує амбіції українця на подальше просування у світових рейтингах надважкого дивізіону.