"Знакомы всего три месяца": поэт-военный Вышебаба женится во второй раз (видео)

Вышебаба сделал предложение любимой после трех месяцев знакомства

О помолвке поэт-военный сообщил необычно. Он показал видео с моментом признания и раскрыл историю своей любви.

На кадрах он становится на одно колено и делает предложение Анжелике во время ее приезда к нему на Восток Украины. Для этого момента он выбрал локацию у водоема на закате солнца, а помогали организовать сюрприз его побратимы.

"Не знаю, с чего я только решил, что она может ответить "да". Мы же знакомы всего три месяца", - признался Павел.

Кравец ответила "да". Пара не скрывает, что их отношения развивались очень быстро, однако сам Вышебаба отмечает, что для него важны не сроки, а ощущение уверенности.

Как началась эта история

Вышебаба рассказал, что знакомство произошло онлайн. Общение началось с переписки и быстро перешло в реальные встречи.

Вышебаба поехал к Анжелике в Тернопольскую область, где она жила. Поездка стала для него решающей, после нее он понял, что хочет развивать эти отношения.

Впоследствии Анжелика приехала к нему в прифронтовой город. Расстояние и сложные обстоятельства не помешали им сблизиться.

Павел Вышебаба и его невеста (фото: instagram.com/vyshebaba)

Что известно о прошлых отношениях Вышебабы

Ранее Павел был женат на журналистке Инне Тесленко. Их брак в 2015 году стал известным, ведь пара первой в Украине подала заявление в ЗАГС онлайн.

У супругов родилась дочь. О разводе Вышебаба сообщил в 2022 году.

А в феврале 2026 года, когда военный показал новую избранницу, Тесленко отреагировала на упоминания о личной жизни Вышебабы в СМИ и сделала публичное заявление.

Она рассказала, что развод был для нее болезненным и неожиданным, а решение, по ее словам, не было общим.

"Никаких совместных решений, решение было с одной стороны. А потом приходит: "Извини, я не знала, что вы еще были женаты". Тогда мне казалось, что я попала в какую-то другую реальность, как в плохих сериалах", - писала бывшая жена Вышебабы в Threads.

"История семьи не совсем завершилась. Когда человек ездит к собственной семье и параллельно имеет другие отношения - вряд ли это называется словом "это давно позади". Но тем, кто ждет и любит дома, больно каждый раз узнавать о новых увлечениях", - отмечала она.

Сам Вышебаба в ответ заявлял, что не хочет публично обсуждать детали развода из уважения к матери своего ребенка. Он также пояснил, что сообщал бывшей жене о новых отношениях лично, еще до того, как сделал их публичными.