Звезда "Ебаут" присоединилась к ВСУ: где служит и почему скрывала

Почему Нати Гресько скрывала службу

Блогерша присоединилась к ВСУ в начале января 2024 года, однако никогда раньше об этом не говорила.

"В январе будет уже два года. Нигде никогда об этом не говорила, потому что не чувствовала и не видела необходимости в этом", - отметила она.

Она объяснила, что сдерживала себя из-за отношения части общества к военным, которые не находятся на передовой.

"Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретно оружие в руках, но которые все равно важны. Поэтому я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса, чтобы читать хейт о себе, что я как-то неправильно присоединилась к Силам обороны", - поделилась она.

Теперь планирует использовать свою медийность для привлечения внимания к потребностям бригады, в которой служит.

Звезда "Ебаут" служит в ВСУ (фото: instagram.com/nati.gresko)

Как Гресько попала в армию и где служит

После начала полномасштабного вторжения блогер некоторое время работала за рубежом дистанционно в медиа, однако почувствовала дискомфорт.

"Чувствовала, что не проживаю этот опыт в стране, где все происходит", - рассказала она.

Через полтора года она вернулась домой и присоединилась к проекту, связанному с войском. Впоследствии приняла решение присоединиться к ВСУ. Тогда поддержкой стал отец, который в то время сам проходил службу.

Нати прошла базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и начала службу в Киеве. Недавно она перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду, которую выбрала сознательно. Там она работает над развитием медийной части.

"Специально выбрала эту бригаду, потому что она несправедливо и недостаточно подсвечена в медиа. У них очень мало внешней коммуникации. Я понимаю, что здесь будет много работы. Мне интересно и я понимаю, как мне ее делать", - поделилась Нати.