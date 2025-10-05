ua en ru
Звезда "Будиночку на щастя" резко высказалась о детях чиновников: "Почему-то ТЦК их не ловит"

Воскресенье 05 октября 2025 14:33
Звезда "Будиночку на щастя" резко высказалась о детях чиновников: "Почему-то ТЦК их не ловит" Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Виталина Библив резко высказалась о детях украинских чиновников и состоятельных семей, которые, по ее словам, живут беззаботно, пока другие украинцы ежедневно рискуют жизнью на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды "Будиночку на щастя" для OBOZ.ua.

Звезда возмутилась тем, что в Украине продолжают функционировать заведения, созданные специально для детей чиновников, и в то же время этих юношей не касается мобилизация.

"И их почему-то не призывают, ТЦК их не ловит, эвакуаторы машины не забирают. А если какая-то мама привезла ребенка в школу, на 15 минут поставила, прибегает - машины нет. А у таких, даже если на пешеходном переходе оставит, - не заберут. Вот такие вещи меня поражают. Меня также удивляет, почему дети высокопоставленных людей не на фронте. Почему берут единственного сына у родителей из села, а здесь - нет?" - сказала она.

Звезда &quot;Будиночку на щастя&quot; резко высказалась о детях чиновников: &quot;Почему-то ТЦК их не ловит&quot;Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Актриса обратила внимание и на другие признаки безнаказанности состоятельных украинцев, отметив, что на улицах все больше новых авто - и это выглядит странно в условиях войны.

"Вчера увидела новость: забрали парня, а у него лежачий папа. Вот таких берут, а мажоры живут спокойно. Еще удивляет поведение некоторых людей. Например, девушка, которая получила дорогущий букет в виде мишки. Когда ей написали, что лучше бы деньги передала на фронт, - облила всех дерьмом. Такие люди понимают, что абсолютно безнаказанны, потому что у них кто-то обязательно есть у власти: родители, крестные, "папики" - отметила Библив.

Артистка подытожила, что подобное неравенство и циничное поведение привилегированных лишь усиливает ощущение несправедливости среди украинцев, которые ежедневно жертвуют своей жизнью за страну.

Звезда &quot;Будиночку на щастя&quot; резко высказалась о детях чиновников: &quot;Почему-то ТЦК их не ловит&quot;Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

