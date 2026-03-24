Зидан возглавит сборную Франции: раскрыты детали тайной сделки легенды

Когда состоится официальное назначение

Нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам ранее объявил, что уйдет из сборной после ЧМ-2026. Он работал с командой 14 лет и достиг невероятного успеха - "золото" ЧМ-2018 и "серебро" ЧМ-2022.

В то же время 53-летний Зидан ждал своего шанса с 2021 года, отклоняя космические предложения от ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и сборных других стран.

По данным источников, Зидан и Федерация футбола Франции (FFF) уже достигли устной договоренности. Официальное объявление и подписание контракта состоится сразу после того, как "трехцветные" завершат свое выступление на грядущем Кубке мира-2026.

Прямой намек от руководства

Президент FFF Филипп Диалло в интервью изданию Le Figaro фактически подтвердил смену караула. На вопрос о преемнике Дешама он ответил лаконично: "Я уже знаю, кто это будет".

Хотя официально имя не называлось, инсайдеры единодушно утверждают - это Зидан. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта, в частности количество ассистентов и состав тренерского штаба, который "Зизу" планирует привести с собой.

Чего ждать болельщикам

Назначение Зидана означает не только изменение тактики, но и новую атмосферу в команде, где играют его бывшие подопечные и фанаты, включая Килиана Мбаппе.

Для Франции это возвращение иконы, которая вела сборную к победе на ЧМ-1998 как игрок, а теперь попытается повторить этот путь в роли тренера.

Во главе "Реала" Зидан трижды побеждал в Лиге чемпионов (фото: instagram.com/zidane)

Кто такой Зинедин Зидан

Уроженец Марселя, родители футболиста эмигрировали из Алжира. Принадлежит к кабилам - берберскому народу с Севера Африки.

Воспитанник "Канна", также защищал цвета "Бордо", туринского "Ювентуса" и "Реала". Дважды стал чемпионом Италии, получил Суперкубок Италии, два Суперкубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка, выиграл титул Ла Лиги, два Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов-2001/02. Со сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000).

Завоевал "Золотой мяч-1998". Завершил карьеру после удаления в финале ЧМ-2006 после провокации Матерацци. Стал помощником Карло Анчелотти в "Реале", тренировал дубль мадридцев, а в 2016-2018 и 2019-2021 годах работал с первой командой "сливочных". Королевский клуб с ним во главе выиграл 2 титула Ла Лиги, два Суперкубка Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и победил на двух Клубных чемпионатах мира.

В мае 2021 года объявил об уходе из "Реала" и с тех пор находится без работы, отклоняя многочисленные предложения.