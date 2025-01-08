Дешам назвал дату ухода из сборной Франции: но Украина может скорректировать планы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

56-летний специалист покинет "трехцветных" после завершения предстоящего чемпионата мира. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года на аренах США, Канады и Мексики.

Сначала об этом сообщили ряд французских СМИ. Затем информацию подтвердил и сам тренер.

"В 2026 году все закончится. Это будет 14 лет - очень много времени. Я работаю с тем же желанием и страстью. Но нужно уметь сказать "стоп". Самое важное, чтобы Франция и в дальнейшем оставалась на вершине", - сказал Дешам.

Интересно, что планы тренера сборной Франции может скорректировать национальная команда Украины. Дело в том, что "трехцветные" - потенциальные соперники "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2026. Таковыми они станут, если победят в четвертьфинале Лиги наций-2024/25 хорватов.

Поскольку напрямую на ЧМ выходит только одна команда, сборная Украины вполне может поспособствовать тому, чтобы это была не Франция. Ну а если, "трехцветные" не попадут на североамериканский Мундиаль, вряд ли французская федерация будет ждать завершения ЧМ, чтобы лишь тогда распрощаться со специалистом. Скорее всего, действие соглашения прекратят раньше. Сценарий, конечно, слишком смелый. Но вполне возможен.

Дешам в сборной Франции: что известно

Дешам возглавил "трехцветных" 8 июля 2012 года. Он заменил на посту Лорана Блана.

Под его руководством сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2014 в Бразилии, где с минимальным счетом (0:1) уступила будущим чемпионам - немцам. На домашнем Евро-2016 французы с таким же счетом уступили в финале Португалии.

На чемпионате мира-2018 года Франция также вышла в финал. Но на этот раз уже победила. Одолев команду Хорватии (4:2), французы второй раз в истории выиграли первенство мира. А Дешам стал третьим после бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра, кто выиграл чемпионат как футболист и как тренер.

Однако на Евро-2020 французы выступили неудачно, уже на стадии 1/8 финала уступив в серии пенальти сборной Швейцарии. Однако стали победителями Лиги наций УЕФА-2020/21.

На чемпионате мира 2022 в Катаре сборная во снова дошла до финала, где отдала титул Аргентине - опять же в серии пенальти. На Евро-2024 французы в полуфинале проиграли будущим чемпионам - испанцам (1:2).

Дешам является рекордсменом среди тренеров национальной команды. Под его руководством французы провели 163 поединка.