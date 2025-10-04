"Жирона" с шедевром Ваната одержала первую победу в Ла Лиге: видео чудо-гола украинца

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Жирона" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Ванат, 18, Мартинес, 63 - Лопес, 57

Детали матча

"Жирона" подходила к игре с "Валенсией" последней командой текущего розыгрыша Ла Лиги. Имея в активе лишь три ничьи, она не одержала ни одной победы в турнире.

Из трех украинцев в составе каталонского клуба, в заявку попал только один - Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов сейчас находится в Чили, где в составе сборной Украины U-20 участвует в чемпионате мира. А Виктор Цыганков все еще травмирован.

Ванат вышел в стартовом составе "Жироны" и открыл счет уже на 18-й минуте. Гол получился действительно шедевральным. Украинец обыграл соперника и из-за пределов штрафной пробил четко в девятку ворот "Валенсии".

Это был второй гол нападающего за новую команду. Он позволил хозяевам поля уйти на перерыв, имея преимущество в счете.

Радовались поклонники каталонцев до 57-й минуты, когда "Валенсия" сравняла счет усилиями Диего Лопеса.

Впрочем очень быстро в воротах гостей оказался второй мяч: на этот раз за "Жирону" забил Арнау Мартинес.

Ванат сыграл в матче 68 минут, после чего уступил место на поле Кристиану Стуани.

"Жирона" в конце встречи перешла в глухую оборону. На 80-й минуте осталась в меньшинстве: вторую желтую получил Иван Мартин. Но в нервной концовке каталонцы все же устояли.

Владислав Ванат празднует гол (фото: x.com/gironafc)

Что означает результат для "Жироны"

Первая победа позволила каталонцам набрать 6 очков и не только оставить последнюю строчку в таблице, но и подскочить аж на 16-ю. Впрочем, результат пока промежуточный, ведь тур еще не закончился.

Что касается Ваната, украинец провел за "Жирону" 5-й матч, в котором отметился 2-м голом. Пока он лучший бомбардир команды в сезоне.