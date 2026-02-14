Зеленский лично встретился с Гераскевичем и вручил орден Свободы

Зеленский отметил гражданскую позицию Владислава Гераскевича и его поддержку Украины на международной арене.

"С большой честью к вам и, безусловно, ко всем олимпийцам нашим, которые поддержали вас, поддержали вашу позицию. Медали важны для Украины и для вас, но мне кажется, что главное - кто ты. Я считаю, что вы - личность. И я уверен, что все остальные результаты, которые так важны для вас, безусловно, будут. И у Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Главное, что есть у Украины, - украинцы. Вы - олицетворение такого человека", - сказал президент.

В свою очередь Владислав Гераскевич поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинцы объединились против несправедливости.

"И, что самое важное, сейчас об этих спортсменах, которые изображены на этом шлеме, говорит действительно весь мир. И несмотря на свою гибель они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины. И это на самом деле что-то очень особенное", - отметил спортсмен.

Фото: Владимир Зеленский вручает орден Владиславу Гераскевичу (president.gov.ua)