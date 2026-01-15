Украинец Марсак пробился в произвольную программу Евро-2026 и установил личный рекорд
Кирилл Марсак получил личный рекорд и занял 11-е место в короткой программе Евро-2026. Украинский фигурист гарантировал себе выход в произвольную программу чемпионата Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Прорыв Кирилла Марсака на Евро-2026
В британском Шеффилде стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми за награды начали борьбу мужчины в одиночном разряде.
Представитель Украины Кирилл Марсак, для которого это второй взрослый Евро в карьере, показал высокий уровень подготовки накануне поездки на Олимпийские игры.
В рамках короткой программы на лед вышли 29 атлетов, среди которых были лидеры мирового рейтинга - швейцарец Лукас Бритшги и итальянец Николай Мемола.
Главной задачей для украинца было попадание в число 24 лучших, что дает право выступить в произвольной программе.
Новый личный рекорд и 11-е место
Марсак не только выполнил квалификационное задание, но и существенно улучшил свои статистические показатели.
Судьи оценили выступление украинца в 76.92 балла. Этот результат позволил Кириллу занять промежуточную 11-ю строчку турнирной таблицы.
Данный показатель стал новым рекордом в карьере фигуриста. Предыдущее достижение Марсака (75.35 балла) было зафиксировано на турнире Lombardia Trophy в прошлом году.
Также спортсмен значительно превзошел свой результат на дебютном для себя Евро-2023, где после первого вида соревнований он шел 17-м.
Промежуточные результаты ЧЕ-2026 (короткая программа):
- Ника Эгадзе (Грузия) - 91.28
- Александр Селевко (Эстония) - 88.71
- Михаил Селевко (Эстония) - 88.28
...
- 11. Кирилл Марсак (Украина) - 76.92
Когда состоится финальное выступление
Обладатели медалей европейского первенства в мужском катании определятся по итогам произвольной программы.
Выступления фигуристов запланированы на субботу, 17 января. Начало соревновательного дня - в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, что Кирилл Марсак является единственным представителем Украины, который завоевал лицензию на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в этой дисциплине. Прямую трансляцию соревнований в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".