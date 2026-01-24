"Ради здравого смысла": режиссер "Аватара" подробно объяснил, почему покинул США

Почему Кэмерон покинул США

Мысли о переезде в Новую Зеландию появились еще в 1994 году, когда он впервые посетил эту страну и влюбился в тамошний образ жизни. В 2011 году они с женой Сюзи Эмис приобрели там ферму и долгое время жили между двумя странами.

Уже после начала пандемии режиссер принял окончательное решение о будущем в США. Тогда он работал в Новой Зеландии над фильмом "Аватар: Путь воды" и был приятно удивлен тем, как страна подошла к борьбе с распространением коронавируса.

"Они ликвидировали его дважды. В третий раз, когда он появился в мутировавшей форме, он прорвался. Но, к счастью, они уже имели уровень вакцинации в 98%", - отметил Кэмерон.

Он сравнил, насколько отличается американское и новозеландское общество.

"Вот почему я люблю Новую Зеландию. Люди там, в основном, в здравом уме, в отличие от Соединенных Штатов, где уровень вакцинации составлял 62% и продолжает снижаться, двигаясь в неправильном направлении", - отметил режиссер.

Что разочаровало в США

Кэмерон считает, что американское общество находится в состоянии раскола и в случае новой пандемии там бы царил хаос. Он также сравнил президентство Трампа с просмотром той же автокатастрофы.

"Где бы вы хотели жить? В месте, где верят в науку, царит здравый смысл и люди могут слаженно работать над достижением общей цели? Или в месте, где все грызутся между собой, где царит крайняя разобщенность, отворачиваются от науки и где будет царить полный хаос, если появится еще одна пандемия?" - отметил он.

Когда ведущий сказал, что США все еще остаются "прекрасным местом для жизни", Кэмерон ответил скептически.

"Правда?" - сказал он.

Режиссер "Аватара" добавил, его привлекает не красота Новой Зеландии, а именно "здравый смысл", который он может себе там обеспечить.



Как известно, Кэмерон получил гражданство Новой Зеландии в августе 2025 года. У него также есть канадский паспорт по рождению.

