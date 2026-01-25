"За нами закрывали границу": известный продюсер объяснил, как выехал из Украины во время войны

Как продюсер выехал за границу

Автор песен, который работал и сейчас работает со многими известными артистами (Оля Полякова, Джамала, Владимир Дантес, Jerry Heil и другими), живет в Португалии. Но первый день полномасштабной войны РФ против Украины он застал дома.

"Мы вернулись в Киев из Ивано-Франковска именно в ночь на 24 февраля - ездили на сонграйт-сессию. Заправили машину, только зашли в дом, не успели даже прилечь, как все началось. Не думая, схватили детей, неразобранные чемоданы, которые стояли на пороге, прыгнули в авто и поехали к границе", - вспомнил продюсер.

И тогда его пропустили. По словам Черенова, он успел выехать до того, как для мужчин призывного возраста закрыли границу.

"Тогда еще не была объявлена мобилизация, то есть фактически за нами уже закрывали границу. Поэтому те, кто, как и мы, были собраны, выехали без пробок. Мы пересекали границу, чтобы перестраховаться. Это был ориентир всех людей на тот момент", - признался Роман.

"Но "неделя-две" превратились в два месяца, потом неожиданно уже и год прошел, тогда второй, как мы жили в Польше. И получалось, что все время я как будто стоял у дверей, ожидая, когда будет безопасно зайти", - добавил он.

Тогда Роман полюбил Польшу, но не захотел оставаться в одной стране. Продюсер вспомнил свою давнюю мечту. Он хотел пожить в разных странах.

"Мы поняли, что если не примем это решение сейчас, со временем будет труднее. И если есть такая идея, стоит попробовать, потому что сила воли - такая штука: она не накапливается, а расходится", - рассказал Черенов.