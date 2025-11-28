ua en ru
Юрий Ткач неожиданно спел хит "Не п’яна - закохана" и покорил сеть вокалом (видео)

Пятница 28 ноября 2025 12:22
Юрий Ткач перепел "Я не п'яна я просто закохана" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комик и актер Юрий Ткач неожиданно продемонстрировал свои вокальные способности. Артист опубликовал в соцсетях видео, на котором за фортепиано исполняет хит певицы Alena Omargalieva "Не п’яна - закохана"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram юмориста.

Юрий Ткач перепел хит "Не п’яна - закохана"

Артист снялся в новом клипе певицы Alena Omargalieva на песню "Не п’яна - закохана", где перевоплотился в харизматичного бармена.

Зрителей поразила не только актерская игра Ткача, но и его вокальные способности.

После премьеры видеоработы Юрий поделился в своих соцсетях бэкстейдж-кадрами со съемок.

На видео комик аккомпанирует себе на пианино, сначала исполняя хит Омаргалиевой, а затем неожиданно переходит на легендарную композицию Элтона Джона "Sorry Seems To Be The Hardest Word".

Такая импровизация, искренность и хорошее настроение мгновенно покорили его подписчиков.

  • Нічого собі
  • Молодець, я в шоці. Талант Юра
  • Браво. Трішечки шокований, бо Ткач не тільки гарний актор, а ще й співак чудовий
  • Неймовірний перехід. Світ має це почути
  • Неперевершений Юрій! Чудовий земляк з Дніпра!

Тем временем песня "Не п’яна - закохана" продолжает стремительно набирать популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Ранее трек исполнительницы попал в мировой чарт Shazam, заняв 112 строчку в рейтинге Top 200 Global.

Кроме того, композиция возглавила "Топ-100 в Украине" на платформе Apple Music и "Топ-50 (Украина) на Spotify.

Известно, что песню "Не пьяна - влюблена" певица записала с участием фольклорного ансамбля "Кралиця".

Именно это придало треку особое звучание, благодаря которому он быстро стал вирусным в соцсетях.

В TikTok под композицию появился отдельный тренд, который уже набирает миллионы просмотров.

