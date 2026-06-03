YAKTAK жестко прошелся по украинцам на концерте Коржа: "Как после всего слушать эту музыку?"

Певец отметил, что 24 февраля 2022 года стало для него личным пределом.

"Я вообще не слежу. Я не знаю, какие там артисты есть. Вот в 22-м году, 24 февраля, для меня закончилось все, что я знал о том, поэтому я не знаю, кто ездил, кто выступает. Ну, конечно, что негативно, потому что кто бы что ни говорил, это русская музыка, это на русском языке, а язык - это граница", - сказал YAKTAK.

По мнению артиста, во время войны украинцам стоит больше внимания уделять именно своей культуре и поддерживать украинских исполнителей.

"Я считаю, что в это время нам надо поддерживать наших исполнителей украинскую музыку, а ее так много. Она такая красивая у нас. Надо просто услышать это", - добавил артист.

Исполнитель также признался, что до полномасштабного вторжения российская музыка присутствовала в его плейлисте, хотя и не составляла его основу.

YAKTAK высказался об украинцах, которые слушают Коржа (фото: instagram.com/yaktak_official)

По словам исполнителя, тогда он слушал разную музыку, как и большинство его окружения.

"В моем плеере было где-то процентов 70, наверное, английской музыки, процентов 20 украинской, процентов 10, конечно, русской музыки тоже. Но, ну, просто все окружение слушало и я не мог ее не слышать и не мог в этом не жить", - рассказал артист.

Впрочем, после 24 февраля его позиция изменилась. Певец объяснил, что из-за войны, геноцида украинцев и ежедневных российских атак он больше не может воспринимать российскую музыку как нечто нейтральное.

"Но геноцид украинского народа веками продолжается. Нас веками убивают, пытают, вывозят. Все, что происходит каждый день над нашими городами. Как после этого всего слушать русскую музыку? Не поворачивается даже язык, палец или ухо, чтобы включить это все", - подытожил YAKTAK.

Концерт Макса Коржа в Бухаресте

Макс Корж 23 мая выступил в Бухаресте. После концерта в соцсетях начали активно обсуждать не только количество украинцев в зале, но и несколько спорных моментов, которые произошли во время выступления.

В частности, пользователи Threads писали, что на концерт якобы не разрешали приносить украинские флаги.

По словам очевидцев, если охрана замечала сине-желтые знамена, их забирали.

В то же время в зале, как утверждают пользователи, можно было увидеть российские флаги.

Еще один эпизод, который вызвал дискуссию, произошел после того, как часть зрителей начала скандировать "Путин - х*ло".

Корж отреагировал на это со сцены и попросил не выкрикивать на его концертах никаких имен, кроме его собственного.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

После этого в сети Коржа снова обвинили в попытке "усидеть на двух стульях".

Часть пользователей напомнила, что после начала полномасштабной войны артист осуждал войну, но избегал прямого называния России агрессором.

В 2022 году Корж также выпустил антивоенную песню, где были слова о том, что "прав тот, кто защищает свой дом".

Однако, по мнению критиков, несмотря на такие месседжи артист до сих пор не формулирует свою позицию достаточно четко.

В прошлом году похожие дискуссии возникали после концерта Коржа в Польше, где также было много украинцев. Тогда артист со сцены призвал "остановить войну", но не уточнил, к кому именно обращается.