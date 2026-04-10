"Я бы этого не допустил": Красюк раскрыл роль денег в решении Усика драться с Верховеном в Египте

Деньги против наследия: версия Красюка

Глава K2 Promotions убежден, что поединок в Египте не несет спортивной ценности для Усика. Красюк отметил: если бы он до сих пор отвечал за стратегию бойца, этот бой никогда бы не получил "зеленый свет".

"Это прозвучит странно, но если бы я остался в команде Усика, то бой с Рико не состоялся бы. Понимаю, что для Александра и его команды в этом поединке есть финансовый смысл. Именно поэтому они согласились. Но я бы этого не допустил", - подчеркнул промоутер.

По словам Красюка, он бы настаивал на том, чтобы Усик повесил перчатки на гвоздь сразу после триумфального реванша с Тайсоном Фьюри.

Александр Усик и Александр Красюк (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

"Ему больше нечего доказывать"

Промоутер считает, что украинский боксер уже достиг всех возможных вершин, а дальнейшие выступления лишь распыляют его величие.

"Он достиг всего, чего только можно достичь. Он заработал столько денег, о скольких мог разве что мечтать. Он - национальный герой в Украине. Он хорошо известен во всем мире. Ему больше нечего доказывать. Поэтому ему стоило завершить карьеру и перейти к следующему этапу своей жизни", - добавил Красюк.

Что известно о бое Усик - Верховен

Несмотря на критику, подготовка к неординарному поединку продолжается. Встреча украинского боксера и титулованного кикбоксера запланирована на 23 мая. Местом проведения станет легендарный город Гиза в Египте - на фоне больших пирамид.

Поединок будет иметь статус добровольной защиты титула WBC. Трансляция состоится на стриминговом сервисе DAZN.