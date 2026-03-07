"Я не в СИЗО". Беспалов пролил свет на свое исчезновение и намекнул на причину

Что сказал Беспалов о своем исчезновении

В голосовом сообщении он рассказал об изменениях, которые пережил за последнее время.

"Никогда не думал, что за одни сутки может так кардинально измениться жизнь. И все, что для тебя было комфортным, делало счастливым, приносило улыбку, хорошие эмоции - все это теряет всякий смысл", - отметил он.

Сейчас Богдан находится в ограниченных условиях - там, где для счастья достаточно базовых вещей для жизни.

Раскрывать все подробности он не может, но мечтает вернуться к ведению блога, активность которого сейчас поддерживают менеджеры.

"Сейчас такой период, когда надо немного подождать. Как я отмечал ранее, не все от меня зависит. При случае я буду определенные вещи освещать, передавать через менеджеров", - сказал он.

Отдельно сплетник прокомментировал состояние своего здоровья. После исчезновения он постоянно болеет.

Беспалов обратился к подписчикам в голосовом сообщении (скриншот)

Как отреагировал на слухи об исчезновении

Блогер отрицает любые предположения о проблемах с законом или выезде за границу.

"Хочу отбросить все спекуляции. Я не в СИЗО. Пожалуйста, не ведитесь на такой бред. Я не нахожусь под следствием. Я не выезжал из Украины. Очень смешной тредс попался о том, что я в Амстердаме был", - отметил он.

Богдан добавил, что имеет ограниченный доступ к внешнему миру и телефону.

"Только когда есть возможность, я пользуюсь интернетом", - сказал он.

Беспалов поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал вернуться к своей деятельности.

"Когда ты отрезан от внешнего мира, есть много времени переосмыслить подход к работе, тому, что ты создавал, как это можно улучшить", - поделился блогер.

Он также намекнул, что к его исчезновению причастен "конкретный человек".

"Хотел сделать как можно хуже, чтобы ты исчез навсегда, а сделал только к лучшему в том смысле, что ты переосмысливаешь все, перезагружаешься и понимаешь, в каком направлении развиваться, что делать и как улучшать себя и свои знания", - рассказал он.

Беспалов вышел на связь (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Как исчез блогер Беспалов

Напомним, 24 января сплетник внезапно заявил, что не будет выходить на связь некоторое время и не сможет выпускать контент.

После этого в сети появились предположения о мобилизации, в частности телеграм-канал "Ливень" сообщил, что Богдан якобы уехал в учебную часть.

Сам блогер никак слухи не комментировал. Позже администратор его канала опровергла заявление якобы бывшего менеджера, назвав его мошенником.