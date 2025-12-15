"Я что, шутка для вас?" Ирина из "Холостяка" пожаловалась на несправедливость

Что бывшая участница "Холостяка" рассказала о несправедливости

Последнее свидание Ирины на проекте было групповым. Вместе с ней на встречу с Тарасом отправились Надин и Ирочка Пономаренко. Сначала они отправились на пляж, а потом вернулись в домик девушек.

И там Тарас не сразу позвал Кулешину на разговор. Поэтому пока он общался с Ирочкой и Надин, она сама готовила еду.

"Когда мы приехали домой после свидания, у меня была небольшая температура, головная боль и солнечный удар. Я сгорела, потому что все наше свидание было на солнце, и спрятаться куда-то не было возможности, но все равно я пыталась держаться огурцом, несмотря на все обстоятельства. Мы начали готовить, и Тарас позвал Иру, думаю: "Окей", - вспомнила модель.

"Потом он позвал Надю. И в тот момент я просто стояла и думала: "Я здесь что, шутка для вас?". Я готовлю, накрываю на стол, занимаюсь всем сама, пока девушки общаются с Тарасом. Я же не пришла подрабатывать поваром, почему я должна это все делать, и, конечно, я была недовольна!" - добавила она.

Ирина и Тарас (фото: пресс-служба)

По словам Ирины, она продолжала готовить только потому, что понимала - день был длинным и Цимбалюк голоден.

"Ревности не было. Была несправедливость: почему я выполняю всю работу, пока он проводит время с другими?" - призналась она.

Ирина поговорила с Тарасом последней из "тройки", а на Церемонии роз "Холостяк" отправил ее домой.