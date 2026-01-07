ua en ru
"Я - корень зла". Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на "Хіт FM"

Среда 07 января 2026 23:32
UA EN RU
"Я - корень зла". Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на "Хіт FM" Карпову обвиняли в создании токсичной атмосферы (фото: instagram.com/y.karpova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывшая ведущая "Хеппі Ранок" на "Хіт FM" Юлия Карпова пролила свет на свое громкое увольнение. Она вспомнила, как вне эфира ее просили меньше говорить о войне и не раздражать упоминаниями о муже-ветеране.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Карповой в Instagram.

Что сказала Карпова о психологическом давлении и его последствиях

Она отметила, что психологическое давление со стороны компании было не на протяжении всех десяти лет работы, а именно в последние полтора года. Вместо обсуждения профессиональных качеств в ее адрес звучали обвинения личного характера.

"Обсуждали не мои профессиональные качества или результаты работы, а то, что я "корень зла, агрессивная, неправильная, имею только свое мнение и учу всех жить, у меня тяжелый характер, со мной не хочет работать никто в компании, меня все избегают, я создаю токсичную и напряженную атмосферу, именно из-за меня никто не хочет работать с коллективом", - поделилась она.

&quot;Я - корень зла&quot;. Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на &quot;Хіт FM&quot;Карпова об увольнении из "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)

Юлия объяснила, что так называемую токсичность ей вменяли в вину в ситуациях, когда она становилась на защиту коллег.

"Особый апогей произошел, когда после корпоратива произошел разговор, что я была "недостаточно веселая, сидела с грустным лицом, не общалась с присутствующими, а только с теми, кто рядом". Думала, что была на корпоративе, а на самом деле на осмотрах", - рассказала она.

&quot;Я - корень зла&quot;. Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на &quot;Хіт FM&quot;Карпову обвиняли в токсичности (instagram.com/y.karpova)

Работа в таких условиях в конце концов привела к психологическим проблемам, о чем руководство было проинформировано.

"Около года я на антидепрессантах и транквилизаторах. При увольнении услышала фразу: "Тебе надо просто полгода отдохнуть". Нет. Мне теперь надо восстановить здоровье и постепенно сойти с лекарств. Поскольку это длительное лечение даже запрещает планировать беременность", - поделилась она.

По словам Карповой, в компании есть люди, которых также "довели" до такого состояния. Она также пояснила, что разговоры об "осторожнее" и "тише" по темам войны велись вне эфира, в кабинетах.

"О том, чтобы меньше говорила о войне, не раздражала постоянными упоминаниями о муже-ветеране, еще и со званием Героя Украины, поскольку это раздражает тех, кто не мобилизовался и не служит, а все устали от войны", - рассказала Юлия.

Карпова об увольнении из "Хеппі Ранок" (фото: instagram.com/y.karpova)

Что сказали об увольнении Карповой на "Хіт FM"

Заявление экс-ведущей появилось после того, как маркетинг-директор Tavr Media, которому принадлежит радио, Оксана Шавель назвала "нерелевантными" разговоры о психологическом давлении. В комментарии "Детектор медіа" она отметила, что в утреннем шоу обязательны дисциплина и командная работа.

"Как очень талантливый и творческий человек, вряд ли она могла бы более 10 лет находиться под психологическим давлением. Поэтому здесь сложно понять, что коллега имела в виду", - отметила она.

Также она добавила, что для компании является приоритетной поддержка Сил обороны, а Карпова завершила работу на "Хіт FM" 24 декабря 2025 года. Сейчас там готовят обновленный формат утреннего шоу.

&quot;Я - корень зла&quot;. Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на &quot;Хіт FM&quot;Юлия Карпова на "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)

