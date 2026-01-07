"Я - корень зла". Карпова раскрыла, каким было психологическое давление на "Хіт FM"
Бывшая ведущая "Хеппі Ранок" на "Хіт FM" Юлия Карпова пролила свет на свое громкое увольнение. Она вспомнила, как вне эфира ее просили меньше говорить о войне и не раздражать упоминаниями о муже-ветеране.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Карповой в Instagram.
Что сказала Карпова о психологическом давлении и его последствиях
Она отметила, что психологическое давление со стороны компании было не на протяжении всех десяти лет работы, а именно в последние полтора года. Вместо обсуждения профессиональных качеств в ее адрес звучали обвинения личного характера.
"Обсуждали не мои профессиональные качества или результаты работы, а то, что я "корень зла, агрессивная, неправильная, имею только свое мнение и учу всех жить, у меня тяжелый характер, со мной не хочет работать никто в компании, меня все избегают, я создаю токсичную и напряженную атмосферу, именно из-за меня никто не хочет работать с коллективом", - поделилась она.
Карпова об увольнении из "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)
Юлия объяснила, что так называемую токсичность ей вменяли в вину в ситуациях, когда она становилась на защиту коллег.
"Особый апогей произошел, когда после корпоратива произошел разговор, что я была "недостаточно веселая, сидела с грустным лицом, не общалась с присутствующими, а только с теми, кто рядом". Думала, что была на корпоративе, а на самом деле на осмотрах", - рассказала она.
Карпову обвиняли в токсичности (instagram.com/y.karpova)
Работа в таких условиях в конце концов привела к психологическим проблемам, о чем руководство было проинформировано.
"Около года я на антидепрессантах и транквилизаторах. При увольнении услышала фразу: "Тебе надо просто полгода отдохнуть". Нет. Мне теперь надо восстановить здоровье и постепенно сойти с лекарств. Поскольку это длительное лечение даже запрещает планировать беременность", - поделилась она.
По словам Карповой, в компании есть люди, которых также "довели" до такого состояния. Она также пояснила, что разговоры об "осторожнее" и "тише" по темам войны велись вне эфира, в кабинетах.
"О том, чтобы меньше говорила о войне, не раздражала постоянными упоминаниями о муже-ветеране, еще и со званием Героя Украины, поскольку это раздражает тех, кто не мобилизовался и не служит, а все устали от войны", - рассказала Юлия.
Что сказали об увольнении Карповой на "Хіт FM"
Заявление экс-ведущей появилось после того, как маркетинг-директор Tavr Media, которому принадлежит радио, Оксана Шавель назвала "нерелевантными" разговоры о психологическом давлении. В комментарии "Детектор медіа" она отметила, что в утреннем шоу обязательны дисциплина и командная работа.
"Как очень талантливый и творческий человек, вряд ли она могла бы более 10 лет находиться под психологическим давлением. Поэтому здесь сложно понять, что коллега имела в виду", - отметила она.
Также она добавила, что для компании является приоритетной поддержка Сил обороны, а Карпова завершила работу на "Хіт FM" 24 декабря 2025 года. Сейчас там готовят обновленный формат утреннего шоу.
Юлия Карпова на "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)
