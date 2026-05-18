"Потеряли 80 миллионов долларов": РФ разрушила семейный бизнес семьи Камалии

Украинская певица Камалия рассказала, что в результате российской атаки пострадал бизнес ее семьи. Артистка также показала, как сейчас выглядит поврежденное здание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, в ночь на 14 мая, бизнес-центр, принадлежащий Камалии и ее мужу, пакистанскому миллиардеру Мохаммаду Захуру, оказался под вражеским ударом.

По словам певицы, обстрел нанес серьезные разрушения.

На опубликованных кадрах видны выбитые окна, поврежденные помещения, осколки стекла и разбитая мебель внутри бизнес-центра.

"В ночь с 13 на 14 мая российские оккупанты "поздравили" нас с Захуром по-своему - ударом по нашему бизнес-центру. По зданию, где ежедневно работали люди. По месту, которое было частью нашей жизни много лет. С 2014 года моя семья очень много потеряла. Много потеряла в Луганске, в Донецкой области, в Одессе. Но вот очередная наша потеря на 80 миллионов долларов, но мы не сдаемся", - сказала певица.

Камалия показала последствия прилета по ее семейному бизнесу (скриншот)

Камалия отметила, что убытки для семьи являются очень большими. В то же время для нее самое важное то, что в результате удара никто не погиб и не пострадал.

Певица отметила, что несмотря на потери они с мужем не планируют останавливать помощь Украине.

По ее словам, Захур с начала полномасштабной войны поддерживает украинских военных и гражданских, пострадавших из-за российской агрессии.

"Захур с первых дней полномасштабной войны помогает Украине, украинским защитникам и людям, которые пострадали от войны. Я также всегда была и остаюсь рядом с нашими военными, волонтерами, детьми и семьями, которые нуждаются в поддержке. Но никакие ракеты, взрывы или разрушения не заставят нас молчать, бояться или остановиться", - подытожила Камалия.

Обстрел Киева 14 мая

В ночь и утром 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

В Дарницком районе после попадания ракеты Х-101 обвалился подъезд жилого дома.

Сообщалось о пропавших без вести и погибших, среди которых были дети. Повреждения также фиксировали в Голосеевском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах столицы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ту ночь РФ запустила по Украине 56 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также 675 беспилотников. Основной целью атаки был Киев.