"Повсюду гололедица": Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели Скрябина

Украинская певица Наталья Могилевская попала в серьезное ДТП, произошедшее из-за гололеда на дороге.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
ДТП произошло 2 февраля - в символическую и трагическую дату, когда чтят годовщину гибели легендарного музыканта Андрей Кузьменко.
Кадрами с места происшествия Наталья Могилевская поделилась в своих соцсетях, обратившись к водителям с предостережением быть максимально осторожными при неблагоприятной погоде.
"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательными на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - написала певица.
На опубликованном видео видно, что все три транспортных средства получили механические повреждения. В то же время сама Наталья Могилевская, к счастью, не получила травм.
Поклонники артистки сразу обратили внимание на жуткое совпадение дат.
Именно в этот день 11 лет назад погиб Кузьма Скрябин: возвращаясь с концерта в Кривом Роге, автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, и 46-летний исполнитель скончался на месте от полученных травм.
Из-за этой параллели в сети появились предположения, что Наталью Могилевскую якобы уберегла "защита" Кузьмы Скрябина, ведь авария для нее прошла без серьезных последствий:
Исполнительница отреагировала на эти слова поддержки и эмоционально ответила одному из пользователей.
"Плачу... спасибо вам за поддержку", - написала она.
Вас может заинтересовать: