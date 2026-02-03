"Повсюду гололедица": Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели Скрябина

ДТП произошло 2 февраля - в символическую и трагическую дату, когда чтят годовщину гибели легендарного музыканта Андрей Кузьменко.

Кадрами с места происшествия Наталья Могилевская поделилась в своих соцсетях, обратившись к водителям с предостережением быть максимально осторожными при неблагоприятной погоде.

Наталья Могилевская попала в ДТП (скриншот)

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательными на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - написала певица.

На опубликованном видео видно, что все три транспортных средства получили механические повреждения. В то же время сама Наталья Могилевская, к счастью, не получила травм.

Поклонники артистки сразу обратили внимание на жуткое совпадение дат.

Именно в этот день 11 лет назад погиб Кузьма Скрябин: возвращаясь с концерта в Кривом Роге, автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, и 46-летний исполнитель скончался на месте от полученных травм.

Из-за этой параллели в сети появились предположения, что Наталью Могилевскую якобы уберегла "защита" Кузьмы Скрябина, ведь авария для нее прошла без серьезных последствий:

Бережи Вас Господь, люба Наталя. З ранку згадую Кузьму і тут таке. Він ваш Янгол-Охоронець напевно. Він мені 2 місяці назад наснився - віщий сон

@kuzma.skryabiin підставив своє крило. Бережіть себе

Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю

Исполнительница отреагировала на эти слова поддержки и эмоционально ответила одному из пользователей.

"Плачу... спасибо вам за поддержку", - написала она.

