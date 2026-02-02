"Боль не уменьшится": дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибели

2 февраля наступила 11 годовщина со дня гибели Андрея Кузьменко (Скрябина). Смерть певца была внезапной, его близкие и коллеги до сих пор не могут полноценно оправиться.

Что в годовщину гибели Кузьмы написали его близкие, рассказывает РБК-Украина .

Трогательные воспоминания о Скрябине

Дочь артиста, косметолог Мария-Барбара, опубликовала совместный снимок с отцом, сделанный в США.

"Столько лет прошло... А такая боль никогда не уменьшится. Верю, что ты всегда со мной", - написала она.

Дочь Кузьмы растрогала словами о папе (скриншот)

Радиоведущая Юлия Карпова обнародовала текст-воспоминание о дружбе с музыкантом и рассказала о том утре, когда узнала о трагедии.

"Так четко помню вкус сорванного в кровь голоса, когда накричалась от утренних новостей. Уже 11 лет, как помню: "Юльчик, маленькая!", - кричал каждый раз и обнимал изо всех сил. Встречались "на часок" и выпадали из жизни на полдня", - написала Карпова.

"В памяти осталось: "Юлька, таких, как ты, я встретил максимум 10! Понимаешь? За 25 лет! Вот и думай!" У тебя на телефоне пропущенные от меня, а я не верю во все, потому что ты должен перезвонить. Вот бы сейчас еще одно смс: "Буду четко вовремя", - добавила она.

Ведущая высказалась о Скрябине (скриншот)

Певица и музыкальный продюсер нынешнего Нацотбора Джамала выложила черно-белые кадры с Кузьменко и добавила короткую подпись.

"11 лет. Помним", - говорилось в Stories.

Джамала показала фото с Кузьмой Скрябиным (скриншот)

Наталья Могилевская поделилась кадрами со Скрябиным и поразила признанием.

"Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока буду жить - буду тебя помнить", - написала певица.

Могилевская и Кузьма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В комментариях под постом появилась и рэперша alyona alyona.

"Так жаль, что не познакомилась с ним никогда", - написала она.

Ирина Билык также опубликовала портрет Кузьмы.

"Все твои слова были пророческими... Не хватает тебя", - призналась певица.

Билык высказалась о Скрябине (скриншот)

А ведущий Слава Демин вспомнил тот день, когда новость о ДТП появилась в прямом эфире.

"11 лет без Кузьмы. До сих пор помню, как 2 февраля в 9:40 был в эфире Люкс ФМ и начали появляться новости об Андрее. Первый час - непонимание, шок. А потом осознание", - говорится в заметке.

"Помню несколько ценных советов от Андрея, которые до сих пор использую. Спасибо тебе за приятельство и наши разговоры", - добавил Демин.

Демин показал кадры с Кузьмой (фото: instagram.com/slavademin_official)

Что известно о гибели Андрея Кузьменко

Андрей Кузьменко погиб утром 2 февраля 2015 года в дорожно-транспортном происшествии на трассе вблизи села Лозоватка.

Автомобиль певца Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. От удара машина Кузьмы получила сильные повреждения. Артист погиб на месте до приезда медиков.

Известно, что накануне он возвращался с концерта в Кривом Роге. Расследование аварии установило, что столкновение произошло на встречной полосе, но окончательные причины трагедии так и не получили однозначной формулировки. Родные много раз подчеркивали, что не считают дело расследованным полностью, и в течение многих лет неоднократно требовали повторной экспертизы.

Похоронили Кузьму 5 февраля во Львове. Проститься с ним тогда пришли тысячи людей.