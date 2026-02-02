ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Боль не уменьшится": дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибели

Понедельник 02 февраля 2026 17:47
UA EN RU
"Боль не уменьшится": дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибели Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/skryabinofficial)
Автор: Полина Иваненко

2 февраля наступила 11 годовщина со дня гибели Андрея Кузьменко (Скрябина). Смерть певца была внезапной, его близкие и коллеги до сих пор не могут полноценно оправиться.

Что в годовщину гибели Кузьмы написали его близкие, рассказывает РБК-Украина.

Трогательные воспоминания о Скрябине

Дочь артиста, косметолог Мария-Барбара, опубликовала совместный снимок с отцом, сделанный в США.

"Столько лет прошло... А такая боль никогда не уменьшится. Верю, что ты всегда со мной", - написала она.

&quot;Боль не уменьшится&quot;: дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибелиДочь Кузьмы растрогала словами о папе (скриншот)

Радиоведущая Юлия Карпова обнародовала текст-воспоминание о дружбе с музыкантом и рассказала о том утре, когда узнала о трагедии.

"Так четко помню вкус сорванного в кровь голоса, когда накричалась от утренних новостей. Уже 11 лет, как помню: "Юльчик, маленькая!", - кричал каждый раз и обнимал изо всех сил. Встречались "на часок" и выпадали из жизни на полдня", - написала Карпова.

"В памяти осталось: "Юлька, таких, как ты, я встретил максимум 10! Понимаешь? За 25 лет! Вот и думай!" У тебя на телефоне пропущенные от меня, а я не верю во все, потому что ты должен перезвонить. Вот бы сейчас еще одно смс: "Буду четко вовремя", - добавила она.

&quot;Боль не уменьшится&quot;: дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибелиВедущая высказалась о Скрябине (скриншот)

Певица и музыкальный продюсер нынешнего Нацотбора Джамала выложила черно-белые кадры с Кузьменко и добавила короткую подпись.

"11 лет. Помним", - говорилось в Stories.

&quot;Боль не уменьшится&quot;: дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибелиДжамала показала фото с Кузьмой Скрябиным (скриншот)

Наталья Могилевская поделилась кадрами со Скрябиным и поразила признанием.

"Именно сейчас тебя особенно не хватает. Пока буду жить - буду тебя помнить", - написала певица.

Могилевская и Кузьма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В комментариях под постом появилась и рэперша alyona alyona.

"Так жаль, что не познакомилась с ним никогда", - написала она.

Ирина Билык также опубликовала портрет Кузьмы.

"Все твои слова были пророческими... Не хватает тебя", - призналась певица.

&quot;Боль не уменьшится&quot;: дочь и друзья Кузьмы тронули воспоминаниями в годовщину его гибелиБилык высказалась о Скрябине (скриншот)

А ведущий Слава Демин вспомнил тот день, когда новость о ДТП появилась в прямом эфире.

"11 лет без Кузьмы. До сих пор помню, как 2 февраля в 9:40 был в эфире Люкс ФМ и начали появляться новости об Андрее. Первый час - непонимание, шок. А потом осознание", - говорится в заметке.

"Помню несколько ценных советов от Андрея, которые до сих пор использую. Спасибо тебе за приятельство и наши разговоры", - добавил Демин.

Демин показал кадры с Кузьмой (фото: instagram.com/slavademin_official)

Что известно о гибели Андрея Кузьменко

Андрей Кузьменко погиб утром 2 февраля 2015 года в дорожно-транспортном происшествии на трассе вблизи села Лозоватка.

Автомобиль певца Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. От удара машина Кузьмы получила сильные повреждения. Артист погиб на месте до приезда медиков.

Известно, что накануне он возвращался с концерта в Кривом Роге. Расследование аварии установило, что столкновение произошло на встречной полосе, но окончательные причины трагедии так и не получили однозначной формулировки. Родные много раз подчеркивали, что не считают дело расследованным полностью, и в течение многих лет неоднократно требовали повторной экспертизы.

Похоронили Кузьму 5 февраля во Львове. Проститься с ним тогда пришли тысячи людей.

Также вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Билык Андрей Кузьменко Новости шоу-бизнеса Скрябін Наталья Могилевская Звезды шоу-бизнеса
Новости
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом