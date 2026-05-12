Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу

Сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2026", который проходит в Вене. Участники представят свои песни на легендарной арене Wiener Stadthalle.
РБК-Украина собрало для вас песни 15-х артистов, которые будут соревноваться за место в финале.
Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
Швеция: Felicia "My System"
Хорватия: Lelek "Andromeda"
Греция: Akylas "Ferto"
Португалия: Bandidos do Cante "Rosa"
Грузия: Bzikebi "On Replay"
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
Черногория: Tamara Živković "Nova Zora"
Эстония: Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"
Израиль: Noam Bettan "Michelle"
Бельгия: Essyla "Dancing on the Ice"
Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
Сан-Марино: Senhit "Superstar"
Польша: Alicja "Pray"
Сербия: Lavina "Kraj Mene"
Согласно актуальным прогнозам букмекеров, опубликованным на Eurovision World, главным фаворитом первого полуфинала и одним из претендентов на победу в Евровидении 2026 сейчас считают Финляндию. Шансы страны на победу оценивают в 38%.
В тройку лидеров также вошли представители Греции и Дании.
Внимание фанатов приковано к представительнице Швеции Felicia. Также активно обсуждают представительницу Польши, ведь песня "Pray" от Alicja стремительно набирает популярность в соцсетях.
Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.
Она уже успела провести первые репетиции на сцене.
В начале номера певица движется по белому подиуму навстречу музыканту Ярослав Джусь, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погружается в темноту, а финал номера завершается возвращением света.
Особое внимание привлекает и сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под светом и в конце приобретают красный цвет.