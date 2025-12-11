"Местячково и за деньги": Винник разнес украинский шоу-бизнес

Что Винник сказал про украинский шоу-бизнес

Артист отметил, что не любит и не верит в отечественный шоубиз, ведь, по его словам, он выглядит "местячковым" и держится преимущественно на деньгах, гонорарах и амбициях.

"Я его до сих пор не понимаю, не люблю и не верю в это, потому что это для меня шоубиз. Опять же, это не сказано никому из моих коллег там, как оскорбление. Нет, оно для меня выглядит очень местечково все. У кого больше карман, у кого больше гонора, у кого больше амбиций и так далее", - отметил Винник.

По словам певца, в индустрии властвует атмосфера соперничества не за творчество, а за ресурсы. Он подчеркнул, что его слова не имеют целью оскорбить коллег, однако реалии шоу-бизнеса, по его мнению, действительно выглядят "шатко" и непродуманно.

"К сожалению, оно пока у нас все так как-то шатко, как-то так все. Ну, по-моему, оно выглядит пока. Я бы сказал так, возможно, для кого-то будет опять-таки обидно, недостойно", - высказал свое мнение артист.

Про украинский шоу-бизнес без Винника

Далее в разговор вмешалась его супруга Таюне, отметив, что отсутствие Винника на сцене "очень ощутимо" и что она может "разложить всех на молекулы".

"И вот Олега сейчас нет (в украинском шоу-бизнесе - ред.), и это очень ощутимо. Хотите я всех на молекулы разложу", - отметила Таюне.

Однако артист ее остановил, предостерегая не создавать себе лишних врагов.

"Не нужно, Тая, не нужно, потому что сейчас врагов наживешь. Уже и так их слишком много", - отметил артист.

Где живет Олег Винник во время войны в Украине

Сейчас Олег Винник проживает в Берлине вместе с женой Таисией Сватко и сыном Юлианом, который не ведет публичную жизнь.

Певца привлекла интернациональная атмосфера города. В Берлине он также имеет свою студию, где создает новые композиции и записывает видео для социальных сетей.

По словам Винника, у него нет собственного жилья и арендуется квартира. По его мнению, аренда в Берлине выгоднее покупки собственного дома: это экономично и удобно для часто гастролирующего музыканта.

Олег Винник и Таюне (скриншот)