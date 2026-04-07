ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Умер Мирча Луческу: чем запомнился легендарный "Мистер"

21:12 07.04.2026 Вт
5 мин
От исторического Кубка УЕФА до громкого скандала с переходом в "Динамо" - вспоминаем путь человека, который изменил ДНК украинского футбола
aimg Андрей Костенко
Мирча Луческу (фото: Getty Images)

Мир футбола всколыхнуло известие о смерти одного из самых успешных тренеров в истории - Мирчи Луческу. "Мистер", как его с уважением называли игроки и болельщики, ушел из жизни, оставив после себя наследие, которое невозможно переоценить.

РБК-Украина вспоминает главные достижения румынского специалиста, его историческую победу в Кубке УЕФА, воспитание бразильских звезд мирового уровня и резонансные решения, которые навсегда изменили ландшафт украинского спорта.

Что известно о смерти Луческу

Сообщение о смерти 80-летнего румынского специалиста появилось 6 апреля 2026 года. Об этом сообщили официальные источники румынской Федерации футбола и подтвердили родственники тренера в комментарии местным СМИ.

Причиной смерти стали последствия продолжительной болезни сердца, с которой Луческу боролся последние годы. Состояние здоровья легенды ухудшилось несколько дней назад. Последние дни "Мистер" находился в Бухаресте, где проходил курс интенсивной терапии.

Как известно, Луческу госпитализировали 29 марта после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. В больнице ему установили дефибриллятор.

В пятницу, 3 апреля, его должны были выписать из больницы, но случился инфаркт. В последние дни аритмия усиливалась и не поддавалась лечению.

Тренера перевели в реанимацию, где он находился в коме и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Биография Мирчи Луческу: главные вехи

Карьера игрока: Луческу стал настоящей иконой румынского футбола еще как игрок. Выступая на позиции нападающего, он выиграл 7 титулов чемпиона страны с бухарестским "Динамо". Вершиной игровой карьеры стал ЧМ-1970, где Мирча был капитаном сборной Румынии, в частности в матчах против Пеле и легендарной Бразилии. Всего за национальную команду провел 70 матчей и забил 9 голов.

Луческу в составе бухарестского "Динамо" (фото: Википедия)

Первые шаги в тренерстве: Его гений проявился рано: уже в 36 лет (1981 год) он возглавил сборную Румынии, которую вывел на Евро-1984.

Успехи в Италии и Турции: Кроме национальной команды своей страны, специалист также возглавлял сборную Турции (2017-2019 годы). Впрочем, львиную часть его карьеры составила работа с клубами.

На родине Луческу работал с "Корвинулом", бухарестскими "Динамо" и "Рапидом". В Италии - с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и "Интером". В Турции возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". С "Динамо" (Бухарест) и "Рапидом" он становился чемпионом Румынии, с "Бешикташем" и "Галатасараем" - Турции. С последним в 2000 году также победил в Суперкубке УЕФА.

Эпоха в "Шахтере" (2004-2016): Самый успешный период в карьере тренера. За 12 лет он превратил донецкий клуб в европейского гранда. Под его руководством "горняки" завоевали 22 трофея. Главным бриллиантом стал Кубок УЕФА 2009 года - последний на сегодня еврокубковый триумф в истории украинских клубов.

С "Шахтером" тренер выиграл 22 трофея (фото ФК "Шахтер")

Период в "Динамо" (2020-2023): Его возвращение в Украину после паузы стало большой неожиданностью. Несмотря на протесты части ультрас, Луческу в первый же сезон выиграл с киевлянами "золотой дубль" (чемпионат и Кубок), вернув команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Мировой рекордсмен: Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола как один из величайших рекордсменов. Он удерживает статус старейшего тренера в истории Лиги чемпионов УЕФА и национальных сборных. С 35 трофеями в активе румынский специалист занимает третье место в списке самых титулованных тренеров всех времен, уступая лишь Алексу Фергюсону (49 титулов) и Пепу Гвардиоле (40).

Чем Луческу запомнился украинцам

"Бразильский "Шахтер": Луческу создал уникальную футбольную модель "купи дешево - продай дорого". Благодаря его умению работать с талантами, мир узнал о таких звездах, как Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра и другие.

Характер и харизма: Его невозможно было представить без эмоций. Фирменный жест с бросанием шапки на заснеженный газон в матче против "Динамо" стал легендарным мемом. Он постоянно давил на арбитров и соперников в медиа, играя в "психологические игры" еще до того, как это стало мейнстримом.

Человек-парадокс: Он стал единственным тренером, который смог стать героем для обоих полюсов украинского футбола. Его уважали в Донецке и, в конце концов, признали в Киеве за профессионализм.

Развитие молодежи: "Мистер" дал путевку в жизнь десяткам украинских футбольных звезд. От Андрея Пятова и Ярослава Ракицкого до Ильи Забарного и Виталия Миколенко, которых он разглядел в дубле "Динамо" и вывел на уровень английской Премьер-лиги.

Луческу в первый же сезон выиграл с киевлянами "золотой дубль" (фото: ФК "Динамо")

Что Луческу говорил об Украине

Мирча Луческу всегда называл Украину своей второй родиной. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он категорически отказался немедленно покидать Киев, оставаясь с командой в первые, самые тяжелые дни.

"Я работал здесь, в Киеве с "Динамо" и собственными глазами видел все ужасы войны, которые принесла Россия. Я не оставил команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это почувствовал на себе", - вспоминал тренер.

Он стал главным лоббистом восстановления чемпионата Украины, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги. Луческу верил, что футбол - это не просто игра, а эмоциональная разрядка, которая необходима борющейся нации.

Его самой большой несбывшейся мечтой было возвращение большого футбола на "Донбасс Арену". Он всегда верил, что однажды снова выйдет на поле стадиона в Донецке, который называл одним из самых красивых в мире.

Сегодня не только румынский, но и украинский футбол потерял одну из своих легенд. Спасибо за все, Мистер.

Мирча Луческу (фото: Getty Images)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Динамо Мирча Луческу Шахтер
