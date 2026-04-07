Умер Мирча Луческу: чем запомнился легендарный "Мистер"

Мир футбола всколыхнуло известие о смерти одного из самых успешных тренеров в истории - Мирчи Луческу. "Мистер", как его с уважением называли игроки и болельщики, ушел из жизни, оставив после себя наследие, которое невозможно переоценить.

РБК-Украина вспоминает главные достижения румынского специалиста, его историческую победу в Кубке УЕФА, воспитание бразильских звезд мирового уровня и резонансные решения, которые навсегда изменили ландшафт украинского спорта.

Что известно о смерти Луческу

Сообщение о смерти 80-летнего румынского специалиста появилось 6 апреля 2026 года. Об этом сообщили официальные источники румынской Федерации футбола и подтвердили родственники тренера в комментарии местным СМИ.

Причиной смерти стали последствия продолжительной болезни сердца, с которой Луческу боролся последние годы. Состояние здоровья легенды ухудшилось несколько дней назад. Последние дни "Мистер" находился в Бухаресте, где проходил курс интенсивной терапии.

Как известно, Луческу госпитализировали 29 марта после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. В больнице ему установили дефибриллятор.

В пятницу, 3 апреля, его должны были выписать из больницы, но случился инфаркт. В последние дни аритмия усиливалась и не поддавалась лечению.

Тренера перевели в реанимацию, где он находился в коме и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Биография Мирчи Луческу: главные вехи

Карьера игрока: Луческу стал настоящей иконой румынского футбола еще как игрок. Выступая на позиции нападающего, он выиграл 7 титулов чемпиона страны с бухарестским "Динамо". Вершиной игровой карьеры стал ЧМ-1970, где Мирча был капитаном сборной Румынии, в частности в матчах против Пеле и легендарной Бразилии. Всего за национальную команду провел 70 матчей и забил 9 голов.

Луческу в составе бухарестского "Динамо" (фото: Википедия)

Первые шаги в тренерстве: Его гений проявился рано: уже в 36 лет (1981 год) он возглавил сборную Румынии, которую вывел на Евро-1984.

Успехи в Италии и Турции: Кроме национальной команды своей страны, специалист также возглавлял сборную Турции (2017-2019 годы). Впрочем, львиную часть его карьеры составила работа с клубами.

На родине Луческу работал с "Корвинулом", бухарестскими "Динамо" и "Рапидом". В Италии - с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и "Интером". В Турции возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". С "Динамо" (Бухарест) и "Рапидом" он становился чемпионом Румынии, с "Бешикташем" и "Галатасараем" - Турции. С последним в 2000 году также победил в Суперкубке УЕФА.

Эпоха в "Шахтере" (2004-2016): Самый успешный период в карьере тренера. За 12 лет он превратил донецкий клуб в европейского гранда. Под его руководством "горняки" завоевали 22 трофея. Главным бриллиантом стал Кубок УЕФА 2009 года - последний на сегодня еврокубковый триумф в истории украинских клубов.

С "Шахтером" тренер выиграл 22 трофея (фото ФК "Шахтер")

Период в "Динамо" (2020-2023): Его возвращение в Украину после паузы стало большой неожиданностью. Несмотря на протесты части ультрас, Луческу в первый же сезон выиграл с киевлянами "золотой дубль" (чемпионат и Кубок), вернув команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Мировой рекордсмен: Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола как один из величайших рекордсменов. Он удерживает статус старейшего тренера в истории Лиги чемпионов УЕФА и национальных сборных. С 35 трофеями в активе румынский специалист занимает третье место в списке самых титулованных тренеров всех времен, уступая лишь Алексу Фергюсону (49 титулов) и Пепу Гвардиоле (40).

Чем Луческу запомнился украинцам

"Бразильский "Шахтер": Луческу создал уникальную футбольную модель "купи дешево - продай дорого". Благодаря его умению работать с талантами, мир узнал о таких звездах, как Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра и другие.

Характер и харизма: Его невозможно было представить без эмоций. Фирменный жест с бросанием шапки на заснеженный газон в матче против "Динамо" стал легендарным мемом. Он постоянно давил на арбитров и соперников в медиа, играя в "психологические игры" еще до того, как это стало мейнстримом.

Человек-парадокс: Он стал единственным тренером, который смог стать героем для обоих полюсов украинского футбола. Его уважали в Донецке и, в конце концов, признали в Киеве за профессионализм.

Развитие молодежи: "Мистер" дал путевку в жизнь десяткам украинских футбольных звезд. От Андрея Пятова и Ярослава Ракицкого до Ильи Забарного и Виталия Миколенко, которых он разглядел в дубле "Динамо" и вывел на уровень английской Премьер-лиги.

Луческу в первый же сезон выиграл с киевлянами "золотой дубль" (фото: ФК "Динамо")

Что Луческу говорил об Украине

Мирча Луческу всегда называл Украину своей второй родиной. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он категорически отказался немедленно покидать Киев, оставаясь с командой в первые, самые тяжелые дни.

"Я работал здесь, в Киеве с "Динамо" и собственными глазами видел все ужасы войны, которые принесла Россия. Я не оставил команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это почувствовал на себе", - вспоминал тренер.

Он стал главным лоббистом восстановления чемпионата Украины, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги. Луческу верил, что футбол - это не просто игра, а эмоциональная разрядка, которая необходима борющейся нации.

Его самой большой несбывшейся мечтой было возвращение большого футбола на "Донбасс Арену". Он всегда верил, что однажды снова выйдет на поле стадиона в Донецке, который называл одним из самых красивых в мире.

Сегодня не только румынский, но и украинский футбол потерял одну из своих легенд. Спасибо за все, Мистер.

Мирча Луческу (фото: Getty Images)