Впервые в истории! Матчи европейский топ-лиг состоятся на других континентах

Кто станет первопроходцами

УЕФА подтвердил, что матч испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится 21 декабря 2025 года в Майами (США).

Это будет первый случай в истории, когда встречу европейского чемпионата проведут за пределами континента.

Аналогичное решение приняли и для итальянской Серии A. Встреча между "Миланом" и "Комо" пройдет 8 февраля 2026 года в австралийском Перте.

В данном случае формальной причиной переноса стало использование домашнего стадиона "Милана" - "Сан-Сиро" для церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Хотя понятно, что запасной стадион можно было бы найти чуть ближе, чем в Австралии.

Почему УЕФА проигнорировал собственный запрет

Европейский футбольный союз ранее категорически высказывался против проведения поединков национальных лиг за рубежом - даже в пределах Европы, не говоря о других континентах.

Что же стало причиной неожиданного прорыва? Есть несколько факторов.

Частично это стало возможным из-за отсутствия четких правил ФИФА, которые бы регулировали проведение матчей национальных чемпионатов за пределами своих стран.

Кроме того, на решение повлияло завершение судебного процесса в США между местной Федерацией футбола и промоутером Relevent Sports, который длился с 2019 года. Суд разрешил проводить европейские матчи на американских стадионах.

Исключительный характер

В Исполнительном комитете УЕФА отметили, что разрешение на такие игры носит исключительный характер и не должно рассматриваться как прецедент.

Президент организации Александер Чеферин подчеркнул, что перенос матчей за границу лишает верных болельщиков возможности поддерживать команды дома и может повлиять на спортивные результаты.

В УЕФА также подтвердили, что продолжают работу над обеспечением целостности национальных лиг и защитой связи клубов с местными болельщиками и общинами.