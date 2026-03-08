RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Впервые в истории? Калинина и Олейникова разыграли титул: смотрите, кто стал чемпионкой

14:29 08.03.2026 Вс
2 мин
Эти девушки не жалели ни себя, ни ракетки. Статистика просто шокирует
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Ангелина Калинина торжествовала на турнире Megasaray Hotels Open, обыграв в финале соотечественницу Александру Олейникову. Напряженное противостояние на грунте длилось почти три часа и завершилось победой более опытной теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Украинки покоряют США: камбэк Костюк после травмы и битва Свитолиной шокировали фанатов

Детали финального противостояния

Решающая встреча на кортах Анталии превратилась в настоящий марафон, длившийся 2 часа 46 минут.

Обе спортсменки демонстрировали бескомпромиссную борьбу, постоянно перехватывая инициативу на медленном покрытии.

Судьба трофея определилась лишь в третьем сете, где Калинина сумела дожать оппонентку - 6:3, 3:6, 6:2.

Статистика матча свидетельствует о значительной психологической устойчивости Ангелины. Несмотря на три двойные ошибки, она реализовала 5 брейк-поинтов.

Зато Олейникова, которая имела статус первой сеяной, допустила 6 ошибок на подаче и смогла конвертировать в геймы только 3 из 18 возможностей для брейка.

Турнирные достижения и прогресс в рейтинге

Для Калининой этот титул стал третьим в карьере на турнирах серии WTA 125.

Примечательно, что ровно неделю назад она уже играла в финале на этой же локации, однако тогда уступила японской теннисистке.

На этот раз успех в Анталии позволит Ангелине существенно улучшить свое положение и вернуться в топ-150 мирового рейтинга.

Александра Олейникова, несмотря на поражение в финале, также имеет повод для оптимизма. Обновленный рейтинг WTA зафиксирует ее личный рекорд - украинка впервые в карьере поднимется в первую семерку лучших теннисисток планеты.

Ранее мы рассказали, как Дарья Снигур добыла первый титул WTA в карьере.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис