Упал один из старейших рекордов в легкой атлетике: видео исторического выступления

Первый старт сезона - и рекорд

Забег в Бостоне стал для Гоуи первым официальным стартом в 2026 году. Последний раз американец соревновался в декабре, когда также в Бостоне установил мировой рекорд на дистанции 600 метров в помещении. Кроме того, он показал лучший результат в беге на милю во время марафонского старта в США.

На дистанции 800 метров Гоуи не выступал с августа - последний раз он бежал на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где финишировал в топ-8.

Как было обновлено мировое достижение

Перед стартом сезона Гоуи владел вторым лучшим результатом в истории бега на 800 метров в помещении - 1:43.24 минуты. Это время он показал на чемпионате США в феврале 2025 года.

Впрочем, уже в первом забеге нового сезона американец значительно улучшил показатель, пробежав дистанцию за 1:42.50 минуты. Таким образом Гоуи превзошел 29-летний мировой рекорд датчанина Уилсона Кипкетера, установленный еще в 1997 году, на 0.17 секунды.

После финиша Гоуи поделился эмоциями от забега:

"На последних 200 метрах я почувствовал поддержку публики и результат работы, которую проделал за предыдущие несколько месяцев. Выложился на полную и очень рад, что установил это время", - заявил американец.

Еще один рекорд в Бостоне

Бостонский этап Золотого тура запомнился еще одним историческим достижением. Американец Хоббс Кесслер установил новый мировой рекорд на дистанции 2000 метров - 4:48.79 минуты.

Он улучшил предыдущий рекорд эфиопа Кененисы Бекеле, державшийся с 2007 года, более чем на одну секунду.

Кто такой Джош Гоуи

26-летний американский легкоатлет, специализирующийся на беге на средние дистанции.

В 2025 году стал чемпионом мира в беге на 800 метров в помещении. Свой титул он будет защищать в марте на очередном мировом первенстве, которое состоится в польском Торуне.

Кроме этого, он владеет:

мировым рекордом в беге на 600 метров в помещении - 1:12.84

рекордом США в беге на 1000 метров в помещении - 2:14.48

Гоуи считается одним из ведущих бегунов мира на средних дистанциях и одним из главных фаворитов международных стартов сезона.