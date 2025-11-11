Владимир Шумко о хейтерах и "шакалячьих экспрессах": "Кто-то просто завидует"

Юморист и актер шоу "Женский квартал" Владимир Шумко рассказал, как относится к критике в сети, почему не боится скандалов и что для него значит настоящая импровизация.
Своими мыслями резидент развлекательного проекта "ЖАБАГАДЮКА" поделился в интервью РБК-Украина.
По словам артиста, самое интересное в его работе - это момент непредсказуемости.
Импровизация, говорит он, всегда держит в напряжении и дает ощущение драйва.
"Импровизация - это риск на сто процентов. Именно это и драйвит. Ты не знаешь, что произойдет здесь и сейчас, и часто сам себя удивляешь", - поделился Шумко.
При этом артист признает, что не слишком часто читает комментарии под своими выступлениями. Однако, если там есть конструктив, он может обратить внимание.
"Я очень редко отслеживаю комментарии. Если вижу что-то конструктивное - сообщение, в котором человек действительно хочет, чтобы что-то улучшилось, тогда могу обратить внимание", - отметил юморист.
Впрочем, большинство зрителей, по его мнению, комментируют с позиции эмоций, а не профессионального анализа.
Именно поэтому он старается не воспринимать негатив слишком близко к сердцу.
Шумко отметил, что критика - неотъемлемая часть публичной профессии. И, по его словам, бояться этого нет смысла.
"Это часть нашей профессии. Так чего бояться? Человек сидит себе на диване, ест что-то, ему скучно, вот и пишет в соцсетях всякое. А кто-то просто завидует", - пояснил артист.
Он добавил, что путь к сцене у каждого комика - непростой и не имеет ничего общего с привилегиями.
"Думают, что мы потомки великих артистов, которым все досталось просто так. Но нет, каждый сам себя сделал. Я знаю многих коллег, кто к этому шел тяжело годами", - рассказал Шумко.
Не обошел комик и тему так называемой "культуры отмены", которая все чаще проявляется в соцсетях.
По его мнению, современная волна "отмен" часто напоминает охоту на ведьм.
"Я нормально отношусь к критике, но вот к этой волне "отмен" - скептически. Часто это выглядит как охота на ведьм", - отметил он.
В то же время Владимир убежден, что каждый заслуживает шанс измениться.
"Человек мог измениться, переосмыслить, сделать выводы. Мы же не машины. Ошибаются все. И вообще, каждый случай надо рассматривать индивидуально", - подытожил актер "Женского квартала".
Вас может заинтересовать: