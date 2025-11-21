Военный-хореограф Дмитрий Дикусар вернется на "Танці з зірками": первые детали

Когда Дикусар вернется на "Танці з зірками"

Так, военный-хореограф станет судьей спецвыпуска шоу. Защитник Украины приедет на съемки на несколько дней.

"Хореограф, танцор и ныне военнослужащий, который возвращается в шоу ради благотворительной миссии. Человек, который знает, что такое движение как смысл жизни и как борьба. Впервые он на несколько дней отлучиться от службы и сядет в судейское кресло "Танців з зірками" - по многочисленным просьбам фанов шоу", - говорится в новой заметке.

Кроме этого, уже известны имена всех артистов, которые станут звездными судьями.

Наталья Могилевская, которая трижды принимала участие в "Танцях з зірками"

MONATIK, который известен не только как певец, но и талантливый танцор

Екатерина Кухар, которая уже не впервые окажется в жюри проекта.

"Этот выпуск будет проходить с новой миссией и смыслами - "Рух до життя", чтобы подарить зрителям веру, вдохновение и ощущение плеча рядом, даже в самые темные времена. Шоу объединяет силы с Superhumans Center - всеукраинским центром современной военной травмы, который собирает средства на прицельную эвакуацию. Вместе мы можем больше", - пояснила пресс-служба.

Судьи новых "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Где служит Дмитрий Дикусар

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины хореограф присоединился к рядам ВСУ. Впрочем, Дмитрий не хочет рассказывать, где именно служит и что делает на фронте. Танцор отмечает, что делает это для безопасности, себя он считает не публичным человеком, а обычным бойцом.

Лишь изредка хореограф "появляется" в соцсетях. Так, недавно Дикусар показался на новом фото в честь своего 40-летия.

"В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную, Бога, Судьбу и временная потеря веры, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса. Но что я заметил, это особое отношение к жизни людей, ставших на защиту своих родных и любимых", - писал Дмитрий.

"Их легкость, улыбки и юмор, несмотря на то, что это, вероятно, билет в один конец. Понимание, что всем и так придется когда-то покинуть этот мир, чтобы снова вернуться и проживать жизнь снова, и снова... Эти светлые души и наполненные любовью горящие сердца. Украина обязательно победит!" - добавлял он.