"Холостяк" с Цымбалюком: как на шоу пришли близняшки и почему не обошлось без ссор

На СТБ стартовало романтическое реалити "Холостяк", главным героем стал актер Тарас Цымбалюк. И 17 октября зрители смогли увидеть участниц проекта и первое знакомство артиста с ними.

Как начался "Холостяк"

Тарас рассказал о своих прошлых отношениях. Он был дважды женат. Первый брак, признался Цымбалюк, распался из-за того, что он был слишком молодым.

Первая жена "Холостяка" (скриншот)

А второй - из-за ревности и недоразумений.

Вторая жена Цымбалюка (скриншот)

"С прошлого года у меня нет никаких отношений", - подчеркнул "Холостяк".

Цымбалюк в "Холостяке" (скриншот)

"Мне очень хотелось бы, зайдя в этот проект, найти любовь", - добавил он.

Тарас заявил, что он ужасно относится к тому, когда его называют "секс-символом". В личной жизни, говорит актер, он совсем другой, а не такой, каким его видит на экранах.

Вместе с ведущим проекта Григорием Решетником Цымбалюк создал "афишу". Туда он внес его ожидания от девушки, которая покорит его сердце.

"Я счастлив, потому что нет мне покоя", - Тарас выбрал эту надпись для "заголовка", ведь она несет для него особые смыслы.

Тату с таким именем он "набил" в честь своего дедушки. Именно он сказал ему эту фразу.

Первый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Первая "четверка" и загадочный звонок

Далее в кадре показали четырех девушек, которые первыми приехали на знакомство с "Холостяком". На встречу с Тарасом спешили 38-летняя фитнес-тренер Ольга, 29-летняя Яна, 20-летняя София и 35-летняя Юля.

Участницы "Холостяка" (скриншоты)

Первой о себе написала София Шамия. Она - "Мисс Украина-2023". Ее отец служит в ТрО с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Говоря о папе София плакала.

София Шамия (скриншот)

Девушки написали свои кредо и Решетник передал их Цымбалюку. Он должен был выбрать то, которое понравилось ему больше всего:

"Быть рядом и окутывать любовью"

"Верь в свои силы"

"Уверенно идти к своей мечте"

"Трудно быть холодным, когда ты огонь".

Тарасу больше всего понравилось второе кредо, поэтому он пригласил первой учительницу Яну, которая его написала. Ранее они уже виделись, но тогда девушка постеснялась подойти к нему, чтобы познакомиться.

Яна из "Холостяка" (скриншот)

Тарас сказал, что Яна прекрасно выглядит. Сама же учительница призналась, что уже ощутила бабочек в животе.

Второй к Цымбалюку вышла София. Она не скрывала, что волнуется. Но улыбка Тараса ее очаровала.

"Мне кажется, что с тобой я могу не прятаться, быть настоящей", - сказала она.

Эти слова поразили Тараса. И это заметили другие девушки, которые уже начали ревновать. А потом "Холостяк" сделал Софии немало комплиментов.

Цымбалюк и Шамия (скриншот)

Далее к Тарасу вышла Ольга. Красное платье и уверенный взгляд сразу покорили артиста.

Ольга из "Холостяка" (скриншот)

Ольга сказала, что пришла на проект не за кубками или трофеями, хотя она посвятила себя спорту. Фитнес-тренер была замужем, она прожила в браке 20 лет, а потому ее не пугают два развода Тараса. На реалити она мечтает найти любовь и почувствовать настоящую "химию".

Ольга фитнес-тренерка из "Холостяка" (скриншот)

Четвертой знакомиться с Тарасом вышла фотограф Юля. Она взяла с собой камеру и удивила актера.

"Когда я смотрю на Тараса, я вижу не его мускулы... А его глаза и улыбку", - рассказала девушка.

Юля из "Холостяка" (скриншот)

Юлия сфотографировала Тараса, а потом рассказала, что у нее есть ребенок. Рождение малыша стало самым счастливым событием в ее жизни. Знакомство было не идеальным, оба нервничали, но пытались спасти ситуацию как могли.

Юля и Тарас (скриншот)

Внезапно Решетник принес Цымбалюку смартфон. Ему звонила девушка, которая представилась как Надюшка. Тарас прервал знакомство с Юлией и продолжил говорить по телефону.

Надюшка из "Холостяка" (скриншот)

Надин предложила ему авантюру. Они начали знакомство, девушка задавала вопросы, а "Холостяк" отвечал.

Тарас шутил, разговор был легким и забавным. Сам он отметил, что неудобных пауз и плохих вопросов не было. Затем Цымбалюк пошел искать Надежду, они флиртовали и много смеялись. Встреча была нежной, актер отметил, что девушка очень яркая.

Надин и Тарас (скриншот)

Девушке 26 лет, она модель. Надя призналась, что раньше комплексовала из-за своего роста, но сейчас не боится критики и умеет себя защитить.

Участница на лимузине и первый конфликт

А потом к телефонной будке подъехал лимузин. На его крыше эффектно лежала следующая участница. Такой "выход" поразил Цымбалюка и неприятно удивил Надин.

Первый эпизод "Холостяка" (скриншот)

На крыше лимузина была Ира. Между ней и Надин сразу вспыхнули споры. И это разочаровало Тараса, напряжение в воздухе ему не понравилось. Втроем они сели в салон машины и отправились к месту церемонии.

Кадр из "Холостяка" (скриншот)

Ирине 27 лет, она - ивент-менеджер. Девушка рассказала, что очень захотела попасть на проект, когда узнала, что героем будет именно Цымбалюк.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Знакомство было недолгим. Ира и Надин пошли к другим девушкам, которые уже успели познакомиться с Тарасом. Их споры продолжились и там. Надин была недовольна тем, что Ира "ворвалась" в ее разговор с "Холостяком". А ивент-менеджер была довольна тем, что сумела эффектно появиться на шоу.

Новая "четверка"

Следующими к Тарасу ехали еще четверо девушек. В салоне авто они начали знакомиться между собой, участница, которая представилась как Виточка, привлекла к себе внимание.

Участницы "Холостяка" (скриншот)

Девушки подготовили для Тараса подарки:

откровенность - факт о себе

вышитая рубашка для Цымбалюка

яркое появление с табуретом

торт.

Цымбалюк должен был выбрать сюрприз, который заинтриговал его больше всего. И первой к нему вышла 28-летняя Надежда, которая придумала для него подарок с табуретом. Владелица салона красоты решила показать, что рост - не главное.

Первая серия "Холостяка" (скриншот)

Тарас оценил эффектное появление. Он отметил, что у Надежды хорошее чувство юмора и она его впечатлила.

Надежда из "Холостяка" (скриншот)

Далее к Цымбалюку вышла Юля. У девушки, отметил сразу "Холостяк", очень красивые глаза. Ее подарком была откровенность - загадочная "коробочка" с маленькой игрушечной машинкой.

Юля из "Холостяка" (скриншот)

Она дала Цымбалюку конверт с откровенным признанием, но попросила его открывать потом, не во время знакомства с ней. Это заинтриговало Тараса. Юле 27 лет, она - менеджер по логистике.

Участница "Холостяка" (скриншот)

Затем к Тарасу вышла 26-летняя Виточка, которая подготовила для него подарок-рубашку. Девушка популяризирует украинскую культуру.

Виточка из "Холостяка" (скриншот)

Она вышила для Цымбалюка особую рубашку с мотивами его родного города. И это приятно поразило "Холостяка".

Виточка и Тарас (скриншот)

Четвертой вышла девушка, которая принесла Цымбалюку торт. Она знала, что Тарас хотел этот десерт. Катеринке, именно так она представилась, 28 лет. Она - кондитер, и считает себя "сладкой девочкой".

Катеринка из "Холостяка" (скриншот)

Цымбалюк сделал ей немало комплиментов. Он отметил, что был рад с ней познакомиться. Вместе они попробовали торт, момент был романтичным.

Знакомство с "перчинкой" и необычный подарок

А потом Тараса пригласили на второй этаж. Там его ждала Николетта, которая придумала необычный сюрприз. Она предложила "Холостяку" сделать тату.

Николетта из "Холостяка" (скриншот)

Тарас колебался и не сразу согласился "набивать" себе рисунок. А вот девушка решила сделать это первой. При этом она рассказала Цымбалюку, что у нее уже есть немало тату, но их увидят не все.

Николетта и Тарас (скриншот)

Девушке 29 лет. Она работает вместе со своими родителями в туристической компании, это - семейное дело, которому уже 30 лет. После разговора с Николеттой Тарас все же решился сделать тату и себе.

Рисунки не были парными. Цымбалюк выбрал свой эскиз, который ему "набили" на руке. А девушке сделали тату на животе. Разговор был откровенным, Тарас и Николетта долго говорили, а после поделились приятными впечатлениями от знакомства.

Когда Цымбалюк шел на первый этаж, он увидел свет в одной из комнат. Там его ждала еще одна участница, которая пряталась за своим рисунком - 29-летняя художница Анастасия, которая воспитывает двоих детей.

Участница "Холостяка" Анастасия (скриншот)

Она подарила ему полотно, на котором изобразила мотанку-берегиню. Эффектный презент впечатлил Тараса. А потом Анастасия заинтриговала актера словами о том, что пишет собственные портреты в стиле "ню".

Новый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Третья "четверка"

Среди четырех девушек, которые следующими ехали на встречу, привлекла внимание Ира. Ей 26 лет, она - модель. Ее шляпа сразу заинтересовала участниц.

Участницы "Холостяка" (скриншот)

"Четверка" подготовила для Тараса фотографии, по которым он должен был определить, какая идея ему нравится больше всего. Цымбалюка ждали фотографии с декольте, шляпкой, ключицами и пустой конверт без карточки.

Первой к "Холостяку" вышла Ира. Она удивила Тараса своей шляпкой и предложила ему поиграть в ассоциации.

Ирина из "Холостяка" (скриншот)

Все пошло не по плану девушки, Тарас шутил, но его ответы рушили задумку план Иры. Впрочем, она не злилась и сумела поразить актера своей оригинальностью.

Второй вышла 30-летняя врач-косметолог Оксана, которая не делала фото. Она отметила, что дарить какие-то презенты во время знакомства - немножко странно. Разговор был очень коротким, Тарас быстро предложил ей пройти в зал с другими участницами.

Оксана из "Холостяка" (скриншот)

Затем к Цымбалюку вышла 27-летняя Дарья, которая работает личной помощницей и танцует. Сначала она смутилась и назвалась Тарасом, что насмешило "Холостяка".

Но потом Дарья себя взяла в руки и подарила ему очень пикантный подарок - веер с ее фото. Образ девушки и ее сюрприз понравились Тарасу.

Дарья из "Холостяка" (скриншот)

Последней из этой "четверки" вышла 31-летняя Наталья - ведущий инспектор отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций. Она майор службы гражданской защиты.

Участница "Холостяка" (скриншот)

Девушка увидела Тараса, когда тот снимался в сериале. Она заметно волновалась, но вызвала у актера большое уважение, когда тот услышал о ее профессии. Наталья передала ему благодарность от своего отделения ГСЧС.

Тарас лично провел девушку в зал со всеми девушками. И это заставило участниц волноваться, потому что казалось, что он выбрал себе фаворитку.

Креативное знакомство и новая "тройка"

Затем "Холостяку" передали приглашение "в путешествие". Тараса ждала Ирина, она придумала интересное знакомство - в авто перед экраном, такой себе кинотеатр, в котором девушка показала ему важные локации.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Предпринимательнице 30 лет, у нее свой бренд купальников и она ведет блог. Девушка много путешествует и мечтает о свадьбе на Комо. Ира показывала Тарасу кадры из разных городов и принесла интересный "реквизит" для создания максимального вайба путешествий. Эта идея понравилась Цымбалюку.

Участница "Холостяка" (скриншот)

Следующая "тройка" девушек должна была подарить Цымбалюку первое впечатление необычным сюрпризом. Участницы передали ему платки, на которые они нанесли свои духи.

Первая серия "Холостяка" (скриншот)

Во время съемок начался ливень, поэтому Цымбалюк не мог встречать девушек на улице. Ему передали платки с духами. Девушки попытались "рассказать" о себе ароматами.

Тараса заинтересовали духи, во всех он нашел что-то необычное. Он пригласил на знакомство сразу трех девушек.

Первой зашла Дарья, ей 28 лет и она владелица свадебного агентства. Девушка мечтает о сказочной любви и свадьбе, а потому она подарила Цымбалюку бутоньерку.

Дарья из "Холостяка" (скриншот)

Второй о себе рассказала 29-летняя дизайнер Кристина. Она отметила, что ей не хватило камерности для знакомства.

Кристина из "Холостяка" (скриншот)

А третьей "Холостяку" представилась 30-летняя Таня, специалист по закупкам. Она рассказала, что легко может представить каникулы с Тарасом и как она повезет его к себе в село.

Таня из "Холостяка" (скриншот)

Цымбалюку больше всего понравился парфюм Тани. А вот Кристина была недовольна тем, что так и не сумела лично поговорить с Тарасом. К счастью, впоследствии она получила возможность больше о себе рассказать. Оказалось, что девушка создает одежду, которую носят Тина Кароль и Леся Никитюк.

Знакомство Тараса сразу с тремя девушками было немножко напряженным. Участницы немного расстроились, ведь не смогли поговорить с ним тет-а-тет. А вот других девушек это порадовало.

Все участницы, которые собрались в одном зале, начали ссориться. Они спорили из-за того, что кто-то мог прийти на реалити за пиаром. Атмосфера была напряженной.

Знакомство с близняшками

Затем Цымбалюк встретил еще одну девушку - Анастасию, которая пришла на знакомство не в вечернем платье, а в джинсах и обычном топе.

Анастасия на "Холостяке" (скриншот)

Девушка задала Тарасу несколько вопросов, а потом внезапно ушла и села в авто. Цымбалюк был удивлен, но еще больше его ошарашило, когда он увидел, кто к нему вышел.

Участница "Холостяка" - 27-летняя блогерша Аня, а первой с Тарасом говорила ее сестра-близняшка.

Аня из "Холостяка" (скриншот)

Далее Тараса ждала еще одна "четверка" девушек. Они записали для него аудио, он должен был сначала "познакомиться" с их голосами и услышать признание об их "темных сторонах".

Участницы "Холостяка" (скриншот)

Сначала представилась Таня, ей 25 лет и она руководитель отдела SMM. Ее темная сторона, как оказалось, проявляется в постели. И это заинтересовало Тараса. С девушками она вела себя вызывающе и признала, что намеренно хотела их разозлить.

Таня из "Холостяка" (скриншот)

Далее к Тарасу вышла Вика. Она очень разволновалась и едва сдерживала слезы. Впрочем, это растрогало "Холостяка", поэтому знакомство было романтичным.

Вика из "Холостяка" (скриншот)

Последней вышла Диана. Она была знакома с Тарасом до реалити.

Диана из "Холостяка" (скриншот)

А кто получит первые розы - можно будет увидеть в новом выпуске.