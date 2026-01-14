Решающий этап перед Олимпиадой: полное расписание гонок и трансляций Кубка мира в Рупольдинге

В среду, 14 января в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. В его программе - спринты, гонки преследования и эстафеты.
Расписание гонок и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Сезон самых престижных коммерческих стартов выходит на экватор: после соревнований в Германии в календаре останется лишь один этап Кубка мира, а дальше биатлонистов ждет главный старт четырехлетия - Олимпийские игры.
Отметим также, что Рупольдинг станет финальной возможностью для тренерских штабов сборных проверить различные варианты составов в эстафетах накануне Олимпийских игр. Для сборной Украины этот вопрос приобретает особый вес, учитывая результаты командных гонок на предыдущих стартах в Оберхофе, где и женская, и мужская команды заняли 14-е места.
По сравнению с этапом Кубка мира в Оберхофе состав сборной Украины претерпел два изменения - по одному в женской и мужской командах.
В мужскую сборную вернулся Тарас Лесюк, который восстановился после болезни. Он заменит Дениса Насыко, который отправился выступать на Кубок IBU - турнир более низкого уровня. В женской команде к составу присоединилась Валерия Дмитренко, которая как минимум выйдет на старт эстафетной гонки.
Несмотря на то, что распределение олимпийских лицензий уже завершено - Украина имеет 10 квот, по пять у мужчин и женщин, - соревнования в Рупольдинге будут иметь ключевое значение для внутренней конкуренции в команде.
Именно результаты этого этапа могут стать решающими в борьбе за место в олимпийском составе. По их итогам тренерские штабы будут определять, кто из биатлонистов будет представлять Украину на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Состав сборной Украины на этап в Рупольдинге
Мужчины:
Женщины:
Этап продлится с 14 по 18 января. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.
Расписание этапа в Рупольдинге
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
