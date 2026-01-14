Решающий этап перед Олимпиадой: полное расписание гонок и трансляций Кубка мира в Рупольдинге

Особенности этапа

Сезон самых престижных коммерческих стартов выходит на экватор: после соревнований в Германии в календаре останется лишь один этап Кубка мира, а дальше биатлонистов ждет главный старт четырехлетия - Олимпийские игры.

Отметим также, что Рупольдинг станет финальной возможностью для тренерских штабов сборных проверить различные варианты составов в эстафетах накануне Олимпийских игр. Для сборной Украины этот вопрос приобретает особый вес, учитывая результаты командных гонок на предыдущих стартах в Оберхофе, где и женская, и мужская команды заняли 14-е места.

Изменения в составе сборной Украины

По сравнению с этапом Кубка мира в Оберхофе состав сборной Украины претерпел два изменения - по одному в женской и мужской командах.

В мужскую сборную вернулся Тарас Лесюк, который восстановился после болезни. Он заменит Дениса Насыко, который отправился выступать на Кубок IBU - турнир более низкого уровня. В женской команде к составу присоединилась Валерия Дмитренко, которая как минимум выйдет на старт эстафетной гонки.

Несмотря на то, что распределение олимпийских лицензий уже завершено - Украина имеет 10 квот, по пять у мужчин и женщин, - соревнования в Рупольдинге будут иметь ключевое значение для внутренней конкуренции в команде.

Именно результаты этого этапа могут стать решающими в борьбе за место в олимпийском составе. По их итогам тренерские штабы будут определять, кто из биатлонистов будет представлять Украину на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Состав сборной Украины на этап в Рупольдинге

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Женщины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Александра Меркушина

Дарья Чалык

Валерия Дмитренко

Расписание этапа и где смотреть

Этап продлится с 14 по 18 января. Зрителей ожидают шесть гонок, среди которых традиционные спринты, преследования и эстафеты.

Расписание этапа в Рупольдинге

14 января

15:30 - Эстафета, 4х6, женщины

15 января

15:30 - Эстафета, 4х7,5, мужчины

16 января

15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины

17 января

15:30 - Спринт, 10 км, мужчины

18 января

13:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".