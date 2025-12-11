Винник впервые ответил, почему не выступает в Украине: причина удивит (видео)

Почему Винник не дает концерты в Украине

В разговоре с журналисткой РБК-Украина Юлией Гаюк директор фонда Винника и глава сообщества его фанов Валерия Барон сказала, что тот вернется после войны. И он будет "исцелять искалеченные души и раненые сердца".

Такие слова растрогали самого певца. И он объяснил, почему не может приехать с концертом прямо сейчас.

"Если у вас такое же мнение? Если у вас есть эта возможность, я приеду, я сделаю тот концерт. Я знаю, что он будет. Вот именно на фоне этого всего, что сегодня обо мне так это все г*вно разносят и так далее. Я знаю, что я приеду в свою страну, что бы обо мне не говорили... Люди знают, что это не так. Я это сделаю", - заявил Винник.

"Но на данный момент, за три года, мне никто не позвонил, ни один организатор из Украины и не сказал: "Олег, давай приезжай в Украину, я проведу тебе концерт". Ждите, люди добрые. Были какие-то такие случаи, когда: "А чего ты не придешь в Украину, не дашь концерт?". К ребятам на фронт и все остальное. Ребята, люди добрые, я не организатор", - добавил он.

По словам артиста, он не может приехать с концертом просто так, только по собственному желанию. Потому что для этого нужен организатор, который находит локацию, сцену, занимается вопросом капиталовложения.

"Каждый должен делать свое дело. Должен быть профессионал... Как было раньше. Мне звонят по телефону: "Мы хотим провести твой тур там-то. Согласен ты или не согласен?". И ты говоришь, едешь ты за кассу или на гарантию. Гарантия - это когда организатор тебе дает деньги за то, что ты выступишь. За кассу - это заработок с билетов. После расчета со всеми ты получаешь остаток. Мы никогда нигде на гарантию не ездили", - отметил Винник.

"И если я не ошибаюсь и из уст моего директора это было, что я был единственный в Украине, который ездил за кассу. Продал два билета - это твое. Продал 2 тысячи билетов - это твое. А то, что люди придумают, что там миллионер косит бабло... Друзья мои, сначала съездите, организуйте концерт, приведите 2 тысячи человек в зал, тогда я увижу... Бесплатно поют только птички", - добавил он.

Поэтому, заверил Олег, если организаторы предложат ему провести концерт в Украине - он приедет. Но пока ему никто не звонит, таких предложений нет.

На вопрос о том, могут ли организаторы не звать Винника в Украину из-за скандалов вокруг него, певец ответил резко.

"Мне это вообще не важно. Я насколько наелся всего этого и насколько у меня уже иммунная система стоит закаленная против этого всего, мне уже абсолютно это даже не интересно", - сказал он.