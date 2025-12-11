ua en ru
Олег Винник о гражданстве: "Мой внутренний паспорт забрали еще в 2000 году"

Четверг 11 декабря 2025 16:30
Олег Винник о гражданстве: "Мой внутренний паспорт забрали еще в 2000 году" Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Иванна Пашкевич, Юлия Гаюк

Украинский певец Олег Винник публично прояснил свой правовой статус в Германии, опровергнув слухи о смене гражданства.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Артист подчеркнул, что уже более 20 лет остается гражданином Украины, хотя постоянно проживает за границей.

"Я являюсь гражданином Украины и никогда этого не менял", - подчеркнул Винник, пояснив, что живет в Германии с 2000 года на правах резидента.

Певец отметил, что многие люди путают понятия резидентства и гражданства.

"Это разные юридические статусы, но почему-то их часто отождествляют", - отметил он.

По словам звезды, после официальной регистрации на постоянный консульский учет в Берлине он был вынужден сдать внутренний паспорт Украины.

Олег Винник о гражданстве: &quot;Мой внутренний паспорт забрали еще в 2000 году&quot;Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Мой внутренний документ забрали еще в 2000 году, так же как и у моей жены. С тех пор мы пользуемся только заграничными паспортами", - рассказал знаменитость.

Олег также вспомнил, что регистрация была необходима, в частности, из-за частых поездок на автомобиле в Украину.

"Без постоянного учета машину нужно было вывозить через две недели, а из-за моей работы я находился в Украине по несколько месяцев", - пояснил он.

Исполнитель добавил, что процедура регистрации является законной и доступной для каждого.

"Если ты живешь за границей, обязан стать на учет в посольстве. Это простая юридическая норма", - подчеркнул Винник.

Почему Винник до сих пор не получил гражданство Германии

По словам звезды, такую возможность он имеет еще с 2009 года, однако до сих пор не воспользовался ею.

"Я имел право стать гражданином Германии, но сознательно этого не сделал", - заявил артист.

Олег Винник о гражданстве: &quot;Мой внутренний паспорт забрали еще в 2000 году&quot;Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Причиной такого решения, как рассказал певец, стала одна из ситуаций в начале его карьеры.

"В 2006 году меня спросили, я уже "немец". Это меня очень зацепило. Я показал украинский паспорт и тогда осознал: если бы я стал немцем, меня уже тогда могли бы назвать предателем", - вспомнил Олег Винник.

Он также отметил, что даже сейчас вопрос смены гражданства для него не актуален.

"Честно скажу, пока не планирую становиться немцем", - признался исполнитель.

Исполнитель подчеркнул, что добросовестно платит налоги в обеих странах.

"Я живу в Германии - плачу налоги там. Работаю в Украине - налоги плачу и там. Не вижу в этом никаких противоречий", - резюмировал Винник.

