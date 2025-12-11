Олег Винник о русском языке: "Не язык на нас напал, а Путин"

Что Винник сказал о русском языке

Певец подчеркнул, что это реально "наболевшая тема". Он добавил, что ранее его спрашивали о квотах на украиноязычный контент и достаточно ли 25% в медиа.

"Когда раньше меня спрашивали журналисты, я не помню, какой это был год, когда квоты вводили на украинском языке. Меня спрашивали: "Олег, а вы считаете, что 25% украиноязычного контента - это достаточно?" А я говорю: "Как на мой взгляд, это должно быть 100% украиноязычного вещания в нашей стране. Абсолютно везде, пресса, все", - отметил артист.

В то же время Винник подчеркнул, что запрещать другие языки, в том числе русский, не стоит.

"Кто хочет, изучайте русский язык, открывайте там свои эти, я имею в виду, какие-то частные школы. Или китайский, или английский. Это очень хорошо. Тем более у нас в Украине очень огромный процент, который разговаривает и разговаривает до сих пор на русском языке. Это реально есть, присутствует, и, конечно, это наболевшая тема", - сказал Винник.

Винник отметил разницу между языком и войной.

"Но я к чему веду, что не может такого быть, чтобы тогда, когда у нас огромное горе, мы брали язык как за врага. Не язык на нас напал, а напала на нас другая нация - Россия. И даже не Россия, а это Путин. Я имею в виду, это власть. Это просто исторический тяжелый момент. Мы попали, Украина попала под это влияние, на нас напали", - отметил Винник.