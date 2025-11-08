Вика из "Холостяка" разнесла участниц за неискренность: "досталось" еще и "Мисс Украина-2023"

Модель Вика Крылас, которая покинула реалити "Холостяк" в третьем выпусуке, высказалась о других участницах и скандале вокруг Софии Шамии. Оказалось, на съемках девушка заметила неискренность.
Об этом Вика рассказала в интервью РБК-Украина.
Вика не стала скрывать, что была неприятно поражена, когда услышала, что говорят другие. Не секрет, что многие девушки могут делать смелые заявления, когда "пишутся" не со всеми, а наедине.
"Для меня неприятным моментом было видеть некоторые реакции от девушек, особенно одной персоны. Человек, который максимально ничего из себя не представляет и ведет себя агрессивно и негативно, который играет свою роль на проекте, начал комментировать мою неискренность, смешно, правда?" - сказала модель.
"Если бы я так же играла профессионально, как некоторые девушки на проекте, то, пожалуй, точно была бы в финале. Но я не пришла сюда играть роль, я пришла быть собой, и для меня это важнее любого результата", - отметила она.
Также модель поделилась мыслями о Шамии, которая ушла с проекта со скандалом. София поссорилась с другими девушками, которые начали говорить, что она якобы имела отношения с женатым мужчиной.
А после выхода из проекта "Мисс Украина-2023" публично возмущались тем, что ее якобы показали не в том свете. В частности, Софии не понравилось, что в монтаже было "слишком много" моментов, когда она называла себя "мисс".
"Я могу сказать о ней только одно: я не считаю ее искренним человеком. Вне камер она была совсем другая. Когда Оксана и Ирина задали ей вопросы, она не смогла сформулировать внятного ответа. После этого она собрала чемоданы и уехала домой, что еще раз подтверждает, ей есть что скрывать, и откровенности в ней нет", - заявила Вика.
"Она пытается всем доказать, что она больше, чем просто мисс, но по факту сама себе противоречит: ставит фото с титулом "Мисс Украина" на главное, и одновременно говорит, что это монтаж", - добавила она.
