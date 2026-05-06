"Пошел в полицию". Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сына

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук откровенно рассказала о бракоразводном процессе с мужем, актером и военным Владимиром Ращуком. По ее словам, после одного из недоразумений он пошел в полицию писать на нее заявление.

Что рассказала Виктория об истории с полицией

Актриса подчеркнула, что не препятствует общению отца с их сыном Яремой, однако испытывает недостаток поддержки с его стороны.

"Я хочу, чтобы у Яремы был отец, но чтобы это был настоящий отец, а не на словах. Я не запрещаю видеться. Я наоборот прошу иногда приехать, когда мне надо. Не всегда он, конечно, соглашается. Он там занят постоянно", - рассказала она.

Лишь раз она ограничила общение. Это произошло во время новогодних праздников в этом году.

"Я поняла, что из-за стресса у меня исчезнет молоко... Я его просила: "Приезжай, пожалуйста, отпразднуй хотя бы 10 минут с ребенком, чтобы я вас пофоткала возле елочки, чтобы у него первый Новый год был с папой". Он сказал: "Ну что же сделать, первый Новый год не будет с папой". И поехал спокойно в Карпаты отдыхать", - рассказала Виктория.

Она заблокировала мужа, удалила все их переписки и уехала из города.

"Меня не было больше месяца. Он не интересовался и не искал, пока был в Карпатах. Приехали оттуда, вдруг вспомнил, что у него есть сын, начал искать по знакомым, друзьям. Мне начали все звонить: "Тебя Ращук ищет", - вспомнила она.

Виктория Билан-Ращук о разводе с мужем-военным (скриншот)

После этого актриса получила "угрожающее сообщение" от бывшего.

"Через дочь передал: "Ты украла сына". А я поехала только ради того, чтобы сохранить молоко, потому что на этих стрессах мне нужна была какая-то реабилитация. Мне надо было спасти молоко", - пояснила она.

Самым большим ударом стало то, что муж "19 января пошел в полицию писать заявление".

"У меня был очень большой стресс. Я его вечером разблокировала и набрала. Сказала: "Зачем ты это сделал?" Он: "Ну, вдруг ты захочешь ребенка вывезти за границу, чтобы ориентировка была, чтобы тебя не выпустили". И так четыре месяца Яремчику было, а у меня уже молоко пропало, - рассказала актриса.

Билан-Ращук о конфликте с мужем (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что известно о разводе пары

Причиной разрыва стала измена мужа. О неверности любимого актриса узнала во время беременности, которая наступила после 6-го ЭКО. Тогда мужчина вел двойную жизнь - был рядом с ней и общался с другой женщиной, с которой когда-то уже встречался 20 лет назад.

"Подлость вся в том, что на последнее ЭКО он со мной шел уже встречаясь с этим человеком. И это был подлый поступок. Я фактически была в заложниках", - рассказала Виктория.

Об изменах она узнала через переписки, которые увидела. Несколько раз она прощала и пыталась спасти семью, но позже снова ловила Владимира на лжи. В конце концов приняла решение прогнать его из дома. На развод подал он.

"На следующий день после нашего юбилея свадьбы. 13-го ноября у нас 10 лет свадьбы. 14-го он подал на развод", - раскрыла Билан-Ращук.

Дата судебного процесса пока не была назначена. Сейчас актриса вернулась к работе, чтобы обеспечивать себя и ребенка. В то же время она отметила, что Ращук помогает финансами на сына и некоторыми вещами.