ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Пошел в полицию". Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сына

17:03 06.05.2026 Ср
3 мин
Актриса ошеломила болезненными деталями развода, после которых пережила сильный стресс
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Пошел в полицию". Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сына Виктория Билан и Владимир Ращук (коллаж: РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук откровенно рассказала о бракоразводном процессе с мужем, актером и военным Владимиром Ращуком. По ее словам, после одного из недоразумений он пошел в полицию писать на нее заявление.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Алине Доротюк.

Больше интересного: Как Билан-Ращук узнала об измене мужа

Что рассказала Виктория об истории с полицией

Актриса подчеркнула, что не препятствует общению отца с их сыном Яремой, однако испытывает недостаток поддержки с его стороны.

"Я хочу, чтобы у Яремы был отец, но чтобы это был настоящий отец, а не на словах. Я не запрещаю видеться. Я наоборот прошу иногда приехать, когда мне надо. Не всегда он, конечно, соглашается. Он там занят постоянно", - рассказала она.

Лишь раз она ограничила общение. Это произошло во время новогодних праздников в этом году.

"Я поняла, что из-за стресса у меня исчезнет молоко... Я его просила: "Приезжай, пожалуйста, отпразднуй хотя бы 10 минут с ребенком, чтобы я вас пофоткала возле елочки, чтобы у него первый Новый год был с папой". Он сказал: "Ну что же сделать, первый Новый год не будет с папой". И поехал спокойно в Карпаты отдыхать", - рассказала Виктория.

Она заблокировала мужа, удалила все их переписки и уехала из города.

"Меня не было больше месяца. Он не интересовался и не искал, пока был в Карпатах. Приехали оттуда, вдруг вспомнил, что у него есть сын, начал искать по знакомым, друзьям. Мне начали все звонить: "Тебя Ращук ищет", - вспомнила она.

&quot;Пошел в полицию&quot;. Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сына Виктория Билан-Ращук о разводе с мужем-военным (скриншот)

После этого актриса получила "угрожающее сообщение" от бывшего.

"Через дочь передал: "Ты украла сына". А я поехала только ради того, чтобы сохранить молоко, потому что на этих стрессах мне нужна была какая-то реабилитация. Мне надо было спасти молоко", - пояснила она.

Самым большим ударом стало то, что муж "19 января пошел в полицию писать заявление".

"У меня был очень большой стресс. Я его вечером разблокировала и набрала. Сказала: "Зачем ты это сделал?" Он: "Ну, вдруг ты захочешь ребенка вывезти за границу, чтобы ориентировка была, чтобы тебя не выпустили". И так четыре месяца Яремчику было, а у меня уже молоко пропало, - рассказала актриса.

&quot;Пошел в полицию&quot;. Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сынаБилан-Ращук о конфликте с мужем (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что известно о разводе пары

Причиной разрыва стала измена мужа. О неверности любимого актриса узнала во время беременности, которая наступила после 6-го ЭКО. Тогда мужчина вел двойную жизнь - был рядом с ней и общался с другой женщиной, с которой когда-то уже встречался 20 лет назад.

"Подлость вся в том, что на последнее ЭКО он со мной шел уже встречаясь с этим человеком. И это был подлый поступок. Я фактически была в заложниках", - рассказала Виктория.

Об изменах она узнала через переписки, которые увидела. Несколько раз она прощала и пыталась спасти семью, но позже снова ловила Владимира на лжи. В конце концов приняла решение прогнать его из дома. На развод подал он.

"На следующий день после нашего юбилея свадьбы. 13-го ноября у нас 10 лет свадьбы. 14-го он подал на развод", - раскрыла Билан-Ращук.

Дата судебного процесса пока не была назначена. Сейчас актриса вернулась к работе, чтобы обеспечивать себя и ребенка. В то же время она отметила, что Ращук помогает финансами на сына и некоторыми вещами.

Еще больше интересного:

Жена Ращука впервые рассказала о 5 неудачных попытках ЭКО

Что говорил Владимир Ращук о разводе и новой любви

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет