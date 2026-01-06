Известный украинский певец устроился работать учителем в школе: что он преподает

BRYKULETS рассказал, что имеет педагогическое образование и сознательно выбрал работу с детьми.

Сейчас он работает с учениками средних и старших классов - восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого.

По словам артиста, общение с подростками для него является источником вдохновения, ведь они мыслят смело и открыто.

"Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться. Они "свежие", они нормальные, они ненормальные, они ничего не боятся. И я хочу, чтобы они ничего не боялись", - поделился исполнитель.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Иван отмечает, что не строит классических жестких рамок во взаимодействии с учениками и не придерживается формальной субординации.

Он скорее пытается быть с ними "на одном уровне" и дает свободу выбора - работать или нет.

"Я им просто говорю, что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось. Чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так", - пояснил музыкант.

Также BRYKULETS признался, что его популярность в соцсетях сказывается и на школьной жизни.

Младшие ученики часто ждут его возле класса, чтобы сделать совместные фото или записать видео для TikTok, где у артиста большая аудитория.

Краткая биография BRYKULETS

Иван Ищенко родился в 1998 году в Миргороде на Полтавщине. Музыкой увлекся еще в детстве - рано начал играть на гитаре и писать собственные песни.

После переезда в Харьков артист выступал на улицах и в местных заведениях, постепенно нарабатывая сценический опыт.

Он окончил музыкальное училище и учился в университете искусств.

Официальный старт музыкальной карьеры BRYKULETS состоялся в 2017 году. Уже в следующем году он стал участником девятого сезона шоу "Х-Фактор", что дало толчок к широкой узнаваемости.

Широкую известность артист получил благодаря TikTok, где его видео начали набирать сотни тысяч просмотров.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Его творчество сочетает элементы инди, экспериментального попа и авторской лирики.

В 2021 году BRYKULETS презентовал альбом "Мєдляки", а в 2022-м - пластинку "Любов".

Сценическое имя музыкант выбрал в честь своего дедушки - художника, который в детстве учил его рисовать.

В 2025 году Иван Ищенко попал в лонг-лист национального отбора на Евровидение с песней "Кришталі".

Хотя до финала он не дошел, участие в отборе закрепило за ним статус перспективного артиста украинской сцены.