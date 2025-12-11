ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Как живет сын Олега Винника в Берлине: певец раскрыл тайну (видео)

Четверг 11 декабря 2025 23:59
UA EN RU
Как живет сын Олега Винника в Берлине: певец раскрыл тайну (видео) Олег Винник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский певец Олег Винник впервые подробно рассказал о своем сыне Юлиане, который живет в Германии. Как выяснилось, парень активно помогает отцу в развитии карьеры.

Подробностями о сыне Винник поделился в интервью РБК-Украина.

Что Винник рассказал о сыне

Парню 21 год. Он родился в Берлине и большую часть времени рос и учился там. Владеет немецким, украинским и базово русским языками.

"В Берлине мой ребенок родился. Здесь в детский сад, школу, гимназию ходил. Сейчас в университете учится", - поделился артист.

Парень получает образование в Берлинском техническом университете. В свободное время помогает отцу с видеороликами в TikTok.

"Юлиан иногда с нами (Таюне - ред.) снимает. У него очень оригинальные идеи есть. Как правило, он это монтирует, у него круто получается", - рассказал папа.

Как живет сын Олега Винника в Берлине: певец раскрыл тайну (видео)Олег Винник о жизни сына (скриншот)

Парень умеет водить автомобиль и у него есть права. У них с отцом доверительные отношения, в частности Юлиан дает советы, чтобы спасти от ошибок.

Так, Винник вспомнил, как сын отговаривал его от скандального видео о "глотке свежего воздуха".

"Когда я его снял, мой сын сказал: "Олег, будет капец". А я спрашиваю: "Почему капец?" - поделился певец.

Как выяснилось, парень иногда обращается к отцу по имени. Но и папой тоже называет, отметил артист.

Личная жизнь сына Винника

Кроме того, он намекнул, что в жизни сына есть девушка. Очевидно, она уже влилась в семью, ведь создала у них на балконе домашний сад. Правда, ухаживать за ним приходится Виннику. Впрочем, он мечтает, чтобы подруга в конце концов стала невесткой.

"У меня на балконе есть помидоры, огурцы, паприка, чили. Я кайфую от этого. Ну не я это делал. Заработала моя, я надеюсь, будущая невестка. Открываю тайну", - отметил он.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Олег Винник Звезды шоу-бизнеса
Новости
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений