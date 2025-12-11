Как живет сын Олега Винника в Берлине: певец раскрыл тайну (видео)

Украинский певец Олег Винник впервые подробно рассказал о своем сыне Юлиане, который живет в Германии. Как выяснилось, парень активно помогает отцу в развитии карьеры.

Что Винник рассказал о сыне

Парню 21 год. Он родился в Берлине и большую часть времени рос и учился там. Владеет немецким, украинским и базово русским языками.

"В Берлине мой ребенок родился. Здесь в детский сад, школу, гимназию ходил. Сейчас в университете учится", - поделился артист.

Парень получает образование в Берлинском техническом университете. В свободное время помогает отцу с видеороликами в TikTok.

"Юлиан иногда с нами (Таюне - ред.) снимает. У него очень оригинальные идеи есть. Как правило, он это монтирует, у него круто получается", - рассказал папа.

Олег Винник о жизни сына (скриншот)

Парень умеет водить автомобиль и у него есть права. У них с отцом доверительные отношения, в частности Юлиан дает советы, чтобы спасти от ошибок.

Так, Винник вспомнил, как сын отговаривал его от скандального видео о "глотке свежего воздуха".

"Когда я его снял, мой сын сказал: "Олег, будет капец". А я спрашиваю: "Почему капец?" - поделился певец.

Как выяснилось, парень иногда обращается к отцу по имени. Но и папой тоже называет, отметил артист.

Личная жизнь сына Винника

Кроме того, он намекнул, что в жизни сына есть девушка. Очевидно, она уже влилась в семью, ведь создала у них на балконе домашний сад. Правда, ухаживать за ним приходится Виннику. Впрочем, он мечтает, чтобы подруга в конце концов стала невесткой.

"У меня на балконе есть помидоры, огурцы, паприка, чили. Я кайфую от этого. Ну не я это делал. Заработала моя, я надеюсь, будущая невестка. Открываю тайну", - отметил он.