Известная певица назвала ошибку, которая разрушила ее брак: что не стоит делать парам

Что Юлия Юрина рассказала о разводе

Они с мужем были вместе около 10 лет. В конце лета прошлого года певица объявила об официальном разводе. Как выяснилось, пара на тот момент уже три года не жила вместе.

"Просто юридически этот процесс долго тянулся. Мы разошлись еще в тот момент, когда в начале вторжения расставались все известные пары. Такое вот стечение обстоятельств произошло", - поделилась она.

По словам Юлии, они разошлись без каких-либо скандалов или конфликтов. С годами их романтические отношения превратились в дружеские, что и в конце концов привело к разрыву.

"Все между нами хорошо, нормально. 10 лет были вместе и со временем эти отношения превратились больше в партнерские и дружеские. Он снимал все клипы группы YUKO, все мои сольные клипы. То есть то, что было между нами за какое-то время переросло в большей степени в рабочее сотрудничество", - рассказала певица.

Юлия Юрина о разводе (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Чего не стоит делать парам в отношениях

Подытоживая собственный опыт, Юлия дала важный совет.

"Если вы с кем-то встречаетесь, или вместе живете, то не работайте вместе", - отметила она.

Артистка дала понять, что нужно уметь разграничить работу и отношения.

"Для этого необходимо большое мастерство. Я очень сложный человек, карьеристка. Люблю все контролировать. Со мной действительно очень сложно в отношениях", - объяснила она.

В то же время звезда подчеркнула, что благодарна бывшему за все. Сейчас она радуется, что он счастлив в новых отношениях. Сама же она сосредоточена на развитии своего творчества.

Юрина из YUKO дала совет после развода (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Кто такая Юлия Юрина

Певица и фольклористка родом из Кубани (РФ), бывшая солистка группы YUKO, которая переехала в Украину в 2012 году.

Здесь артистка изучала украинский фольклор, участвовала в "Голосе страны" и национальном отборе на "Евровидение-2019".

Юрина активно поддерживает Украину, открыто осуждает агрессию РФ, занимается благотворительностью и долгое время пытается получить украинское гражданство.