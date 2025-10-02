ua en ru
Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 лет

Четверг 02 октября 2025 09:00
Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 лет Норман Лир и Кирк Дуглас (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Не каждому суждено было пересечь столетний рубеж, но этим знаменитостям это удалось.

РБК-Украина рассказывает о звездах, которые оставили яркий след в мировой культуре и доказали, что активность, любовь к жизни и чувство юмора могут стать ключом к долголетию.

Норман Лир

Известный сценарист и продюсер, который умер в декабре 2023-го в возрасте 101 года, неоднократно подчеркивал, что именно любимая работа была его источником энергии.

"Некоторые люди бегут. Я не бегаю. Я просыпаюсь и делаю то, что мне нравится. Это мой подарок самому себе. Это моя молитва. Это все", - сказал он USA Today, когда отмечал 100-летие в 2022-м.

"Когда я ложусь спать ночью, у меня есть о чем думать. Среди прочего, это о том, что я буду делать завтра", - признавался он в разговоре с Los Angeles Times еще в 2020-м.

Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 летНорман Лир (фото: Википедия)

Оливия де Хэвилленд

Звезда "Унесенных ветром" ушла из жизни в июле 2020 года в возрасте 104 лет. Она шутила, что секрет ее долголетия заключается в "трех Л" - любви, смехе и свете.

В интервью Vanity Fair актриса признавалась, что ежедневно решала кроссворды The New York Times, чтобы держать ум в тонусе.

Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 летКадр из ток-шоу "60 минут"

Кирк Дуглас

Легендарный актер, известный по ролям в "Спартаке" и "20 000 лье под водой", прожил 103 года и умер в феврале 2020-го.

"Юмор способствует долголетию", - писал он в своем эссе.

"Попробуйте думать о других, попробуйте помочь им. Вы будете поражены, как это уменьшит вашу депрессию... Самый большой дивиденд старости - это открытие истинного значения любви", - добавлял актер.

Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 летКадр из фильма "Жадность"

Глория Стюарт

Исполнительница роли пожилой Роуз в "Титанике" успела отпраздновать свое 100-летие в июле 2010-го, но ушла из жизни уже через два месяца.

"Я была мотивирована тогда (в 1930-х), и я мотивирована сейчас", - призналась актриса в своих мемуарах "Я просто продолжала надеяться".

Ее дочь после смерти Стюарт отметила, что мать "не верила в болезни" и просто не обращала на них внимания - вероятно, именно это помогло ей так долго оставаться сильной.

Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 летКадр из сериала "История хоррора с Марком Гатиссом"

Ева Мари Сент

Обладательница "Оскара" за фильм "На набережной" сейчас остается старейшей живой актрисой Голливуда. В июле 2025-го ей исполнился 101 год.

"Я продолжаю гулять на свежем воздухе, смотрю бейсбол, особенно с участием "Лос-Анджелес Доджерс", и наслаждаюсь временем с семьей и друзьями", - рассказала она People накануне своего 100-летия.

Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 летКадр из фильма "Входите без стука"

