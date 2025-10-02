Важко повірити! 5 зірок, які дожили до 100 років

Не кожному судилося перетнути столітній рубіж, але цим знаменитостям це вдалося.

РБК-Україна розповідає про зірок, які залишили яскравий слід у світовій культурі та довели, що активність, любов до життя й почуття гумору можуть стати ключем до довголіття.

Норман Лір

Відомий сценарист і продюсер, який помер у грудні 2023-го у віці 101 року, неодноразово підкреслював, що саме улюблена робота була його джерелом енергії.

"Деякі люди біжать. Я не бігаю. Я прокидаюся і роблю те, що мені подобається. Це мій подарунок самому собі. Це моя молитва. Це все", - сказав він USA Today, коли відзначав 100-річчя у 2022-му.

"Коли я лягаю спати вночі, у мене є про що думати. Серед іншого, це про те, що я робитиму завтра", - зізнавався він у розмові з Los Angeles Times ще у 2020-му.

Олівія де Гевіленд

Зірка "Звіяних вітром" пішла з життя у липні 2020 року у віці 104 років. Вона жартувала, що секрет її довголіття полягає у "трьох Л" - любові, сміху й світлі.

В інтерв’ю Vanity Fair акторка зізнавалася, що щодня розв’язувала кросворди The New York Times, аби тримати розум у тонусі.

Кірк Дуглас

Легендарний актор, відомий за ролями у "Спартаку" та "20 000 льє під водою", прожив 103 роки й помер у лютому 2020-го.

"Гумор сприяє довголіттю", - писав він у своєму есе.

"Спробуйте думати про інших, спробуйте допомогти їм. Ви будете вражені, як це зменшить вашу депресію... Найбільший дивіденд старості - це відкриття справжнього значення кохання", - додавав актор.

Глорія Стюарт

Виконавиця ролі літньої Роуз у "Титаніку" встигла відсвяткувати своє 100-річчя у липні 2010-го, але пішла з життя вже через два місяці.

"Я була мотивована тоді (у 1930-х), і я мотивована зараз", - зізналася акторка у своїх мемуарах "Я просто продовжувала сподіватися".

Її донька після смерті Стюарт зазначила, що мати "не вірила в хвороби" і просто не звертала на них уваги - ймовірно, саме це допомогло їй так довго залишатися сильною.

Єва Марі Сент

Володарка "Оскара" за фільм "На набережній" нині залишається найстаршою живою акторкою Голлівуду. У липні 2025-го їй виповнилося 101 рік.

"Я продовжую гуляти на свіжому повітрі, дивлюся бейсбол, особливо за участю "Лос-Анджелес Доджерс", і насолоджуюся часом із родиною та друзями", - розповіла вона People напередодні свого 100-річчя.

